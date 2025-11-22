金馬62／曾敬驊奪最佳男配秒潰堤！暴哭「開口大破音」反差融化粉
娛樂中心／曾郁雅報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，曾敬驊以《我家的事》入圍本屆「最佳男配角」，與同部電影姚淳耀演員一起競爭獎項，頒獎人張孝全、鳳小岳一同宣布由曾敬驊拿下最佳男配獎項，不敢相信自己耳朵的曾敬驊被身邊「家人」包圍，其中「爸爸」藍葦華一把抱住曾敬驊，讓他直接在爸爸懷裡暴哭，走上台致詞的曾敬驊則用哭腔喊出「破音感言」讓粉絲又心疼又欣慰。
藍葦華一把抱住曾敬驊，讓「兒子」情緒潰堤。（圖／台視提供）
曾敬驊聽到自己奪下「最佳男配角」，頓時不敢相信、瞬間在鏡頭前泛淚，他登台一開口就破音，情緒湧現的他提及自己做了很多「勇敢的事」，點名感謝《我家的事》家人藍葦華、高伊玲、黃珮琪，曾敬驊喊話「就像真的家人一樣」，曾敬驊感謝引自己入門的李烈，「謝謝你看清了我！」，他也感性感謝「這個世界」，給所有人空間可以好好感受生活，他抹淚喊話「電影」，表示感謝電影讓他「愛上這一切」，網友也發現《我家的事》劇組超有愛，所有人被畫面捕捉全都泛淚、甚至淚腺不受控潰堤，尤其藍葦華、高伊玲、黃珮琪作為曾敬驊的「家人」都激動落淚。
曾敬驊哭著上台罕見敞開心房「告白全世界」。（圖／金馬執委會提供）
原文出處：金馬62／曾敬驊奪「最佳男配角」藍葦華一抱秒潰堤！暴哭「致詞大破音」超反差
