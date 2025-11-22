金馬62／曾敬驊奪最佳男配角台上爆哭！ 自曝領獎「像第一次拍戲的那一天」

曾敬驊上台領獎時哭成淚人，他僅出道7年，就拿下金馬最佳男配角獎。

第62屆金馬獎最佳男配角，5位提名者中年紀最輕、資歷最淺的曾敬驊，一舉擊敗金士傑、黃秋生等資深戲骨，抱回金馬獎座。他甫聽聞自己得獎就開始暴哭，到了後台眼淚還是忍不住，提到自己得獎後最想在明年農曆年帶爸媽出國玩更加哽咽，台下媒體哥哥姐姐紛紛給予他溫暖的呵護。

曾敬驊在上台前得到《我家的事》所有家人的擁抱，包括媽媽高伊玲，姐姐黃珮琪都當場灑淚，曾敬驊更是哭成淚人。剛走下頒獎台的曾敬驊仍難掩激動，數度深呼吸，坦言自己「好喘，還在抖」，並表示得獎瞬間腦中一片空白，「我什麼都忘了，全部都沒有印象！」

面對媒體，曾敬驊真誠地揭露了自己長久以來在表演上的一大障礙。他表示，在拍攝《我家的事》時，最大的挑戰不是演技，而是一種信任感。「不是所有人的問題，是我自己個性使然，會有一道牆擋在那邊。」這道牆來自於他過去對「別人怎麼看」的過度在意。

媒體紛紛要求曾敬驊躍起拍照，擦乾眼淚的曾敬驊可說意氣飛揚。

曾敬驊形容，這部獲獎作成為他打破心牆的關鍵，是給他「最大的禮物」。他意識到表演中最舒服自在的方式，就是學習全然信任夥伴，並將心無旁騖地投入。

回憶上台領獎的過程，曾敬驊形容自己像「第一次拍戲的那一天」，全身顫抖、極度緊張。他坦言自己不習慣鎂光燈焦點，對現場「每一個光線」都感到害怕。然而，當名字被喊出的那一刻，他任由情感「崩潰」，腦中閃過一路以來所有人的畫面，最終靠著這股激昂情緒才完成了致詞。

問及得獎後最想完成的願望，曾敬驊透露了一個充滿孝心的計畫：「明年農曆過年，我想帶我爸出國去玩。」他解釋父母是老實人，從未出國，要說服他們放下工作出國玩很難。他希望用這座獎座（榮譽與孝心），讓家人能好好享受。

