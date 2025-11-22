金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)

台北市 / 綜合報導 第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎，也讓她淚崩表示，謝謝自己沒有放棄。金馬獎最佳男配角頒獎人張孝全說：「最佳男配角得獎的是，曾敬驊，「我家的事」。」真的不敢相信，聽到獲獎瞬間，曾敬驊瞪大雙眼，下一秒忍不住激動情緒，遮起臉龐哽咽暴哭，「全家」大團圓，上演感人戲碼，曾敬驊演出「我家的事」，表現大獲肯定，不只打敗影帝黃秋生，也打敗劇中「生父」姚淳耀。金馬獎最佳男配角得主曾敬驊說：「我真的做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈，烈姐，謝謝你看見了我。」金馬獎最佳女配角頒獎人林嘉欣說：「陳雪甄「人生海海」。」得獎同時也瞬間淚崩，最佳女配角獎，則由演出「人生海海」的陳雪甄奪下，這個獎真的不容易，她等了17年終於到手。金馬獎最佳女配角得主陳雪甄說：「我想要送給所有在每一部電影中，擔任配角的演員們，或許我們不見得會獲得很多的注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。」演員之路不好走，如今終於步上花路，過往的辛苦也都值得。 原始連結

華視影音 ・ 4 小時前