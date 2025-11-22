金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，演員曾敬驊（圖）憑藉電影「我家的事」成功脫穎而出，拿下本屆最佳男配角。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
其他人也在看
金馬62星光 曾敬驊開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，演員曾敬驊（圖）本屆除是頒獎人也是入圍者，將角逐最佳男配角，會前開心在紅毯留影。中央社 ・ 18 小時前
殺出重圍摘男配角暴哭！ 曾敬驊：謝謝李烈看見我
第62屆金馬獎，獎項陸續出爐！最佳男配角獎由演員曾敬驊奪下，他致詞時忍不住激動情緒，哽咽表示，自己做了很多勇敢的事，也謝謝一路以來，看見他的劇組團隊。而摘下最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於首度獲獎...華視 ・ 4 小時前
金馬62》曾敬驊過半數勝出奪男配！她壓倒性15張票全拿
第62屆金馬獎頒獎典禮昨天（22日）在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，最佳男配角的由曾敬驊以《我家的事》拿下，拿下超過半數（8票）獲勝。聞天祥指出，最佳男配角的部分，每一位都有票，不過討論過後，曾敬驊攬獲大部分票數，「無論是口條、情緒掌握上給予非常高的讚美。」聞天祥指出，曾敬自由時報 ・ 5 小時前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
【金馬62】最佳新演員：馬士媛《左撇子女孩》
記者周毓洵／臺北報導 馬士媛以《左撇子女孩》拿下本屆金馬獎「最佳新演員」，首次入圍就抱走獎座。她一上台便激動致謝，感性喊話：「謝謝金馬評審給我這個非常非常非常青年日報 ・ 1 天前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
林映唯婚禮披白紗絕美完婚 老公甜蜜承諾：願當永遠ATM
【緯來新聞網】林映唯年初被交往三年多的男友 Richard 精心策畫求婚成功，兩人隨後飛往充滿浪漫氣緯來新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬獎／戴佩妮、鄧濤宮廷風造型吸睛 桃粉、墨綠成潮流指標
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中牧森以藍綠色格紋西裝挑脫框架、戴佩妮的不規則圖騰以及鄧濤絲絨宮廷感，實為最「高貴」造型指標。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
金馬62 張震2度登影帝寶座（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心順利畫下句點，演員張震成功以電影「幸福之路」拿下最佳男主角，2度拿下影帝。中央社 ・ 13 小時前
金馬62星光 張孝全開心步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎22日在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮，以電影「深度安靜」角逐本屆影帝的演員張孝全（圖）出席共襄盛舉。中央社 ・ 17 小時前
金馬紅毯／三寶媽李千娜突蹲下！特別幫她順裙擺 新人演員倍受寵愛
受邀觀禮的 李千娜 今晚與《恨女的逆襲》團隊一同踏上金馬獎星光紅毯，她以一套 米色抹胸禮服 亮相，柔和色調襯托肌膚亮度，俐落胸線剪裁展現優雅與自信並存的氣勢。耳際與鎖骨間點綴 De Beers 珠寶，鑽石光芒與暖色禮服形成細緻對比，使她的整體造型純淨又動人，步上紅毯氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
金馬62星光 「左撇子女孩」劇組紅毯自拍 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，電影「左撇子女孩」劇組在紅毯上自拍留影。中央社 ・ 17 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)
演員曾敬驊（圖）憑著在電影「我家的事」中的好表現，22日成功拿下第62屆金馬獎最佳男配角，從台前致詞到後台受訪，他數度難忍情緒、哭紅雙眼。中央社 ・ 15 小時前
金馬62星光 楊貴媚盛裝亮相 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，擔任頒獎嘉賓的影后楊貴媚（圖）盛裝出席，桃紅色主調禮服展現青春氣息。中央社 ・ 17 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。中央社 ・ 19 小時前
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬紅毯／陳意涵墨綠禮服曬迷人肩頸線條 一轉身美背全露
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，現場星雲集，稍早，頒獎嘉賓陳意涵以踏上紅毯。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
金馬獎／跳脫傳統風！衣Ｑ超高 張震長版西裝瀟灑登台
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心隆重登場，被稱為華語電影最高殿堂的金馬獎，吸引海內外電影人齊聚一堂一起度過重要的時刻，星光紅毯上男星爭帥女星爭美，今年就有幾個男星選擇的是非傳統的長版西裝，看起來一樣帥氣。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 17 小時前