金馬62／曾敬驊奪男配慶功曝最大遺憾 鬆口感情現況

【緯來新聞網】金馬62昨（22日）落幕，曾敬驊以《我家的事》抱回最佳男配角，導演潘客印也拿下最佳改編劇本。感性的曾敬驊得知獲獎，當場在台上爆哭，直到去後台採訪也忍不住淚崩。慶功宴時他坦言這是近年來情緒最失控的一次，「很久沒有這個樣子了，因為我平常生活中比較冷靜一點。」更自爆小時候超愛哭，奶媽還幫他取了小名叫「愛哭ㄟ」。

曾敬驊（左）、導演潘客印抱回金馬肯定。（圖／陳明中攝）

曾敬驊透露典禮一結束，立刻打電話回家跟爸媽報喜，想和他們拍一張合照，可惜沒能如願，爸媽人已經在北車，等待搭客運回到宜蘭準備早餐店開店。他表示每次首映會、典禮爸媽都會到現場支持，「可是我沒有一次跟他們拍到照，不是我不想跟他們拍，我每次跟他們講的時候，他們可能會害羞或是怕會打擾我，所以他們每次一參加完就回宜蘭。」



於是他改以訊息跟爸媽告白，感謝家人們的支持，「我們家比較不太說一些很煽情的話，但該表達出來的，我有在練習。」至於感情現況，他則招認單身1年多，坦言自己個性很宅，「有在認識一些對象，還沒穩定，努力中。」他也提到入行拍戲是他做過最勇敢的事，「因為我本來就不擅長在很多人面前表達，是挑戰自己沒試過的。」

曾敬驊獲金馬男配角獎，直到去後台訪問也還在哭。（圖／陳明中攝）

高伊玲演技獲金馬評審稱讚。（圖／陳明中攝）

同片高伊玲雖征戰金馬影后失利，但演技獲金馬決選評審稱讚，並透露跟范冰冰激戰到最後一刻，最後才由范冰冰勝出。她在慶功宴上得知消息，大喊：「真的喔？嚇死了！」並說「我覺得我已經得獎了，有家人在，就是得全世界最大獎。」



同樣角逐男配角的姚淳耀雖然敗給曾敬驊，但說聽到曾敬驊得獎非常開心，「看到他哭覺得很可愛。」角逐影帝失利的藍葦華也說因為《我家的事》登上金馬已經很開心，「敬驊埋在我身上大哭，我也差點哭出來，只要他們得獎，我就很開心。」黃珮琪則說，看到曾敬驊跟導演潘客印上台領獎就忍不住一直哭，眼淚一直掉。

藍葦華表示曾敬驊趴在他身上哭的時候，他也忍不住想哭。（圖／陳明中攝）

