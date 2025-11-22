金馬62／曾敬驊奪男配！談爸媽突爆哭止不住 感性喊：先帶他們做1事
記者王培驊／台北報導
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，最佳男配角競爭被形容為「死亡之組」，入圍名單包含金士傑《深度安靜》、黃鐙輝《左撇子女孩》、姚淳耀《我家的事》、曾敬驊《我家的事》以及64歲香港影帝黃秋生《今天應該很高興》，最終由27歲的曾敬驊驚喜奪下，他上台拿獎當下激動得整個「斷片」，走到後台接受訪問時仍然不敢置信，坦言名字被喊出來那瞬間：「旁邊誰跟我說什麼，我完全沒有印象。」一路上碰到誰也忘得一乾二淨。
談到演出《我家的事》最困難的部分，他不諱言這部作品給了他人生中最重要的一課。他從前拍戲總習慣把心裡那道防備築得很高，但這次他選擇把自己完全交給劇組，「我一直以來的軟肋，就是不太敢把信任交出去。」他說在這部劇裡，他一步步拆掉那道牆，也因為如此才能與團隊碰撞出火花，「拍完這部戲，我才知道我原來可以這麼快進入角色。」
回憶站上台領獎的緊張時刻，曾敬驊形容自己「整個人像回到第一天拍戲，什麼都在抖」。過去他很容易被外界眼光綁住，「因為個性沒自信，很怕別人怎麼看我。」這幾年轉向喜劇演出後，他開始放掉這些包袱，「我開始不理那些目光了。」而《我家的事》則成為他找回表演快樂的重要轉捩點。
被問到「淚點是哪裡觸發的？」他沉默幾秒後坦言：「我有點害怕所有目光都在我身上。」但當聽到名字被叫出來，他腦海裡瞬間閃過一路支持他、陪著他努力的每一個人，「那個感謝的感覺一湧上來，我根本忍不住。」
至於得獎後最想做的事情，他想也沒想就說出：「我想帶我爸媽出國。」提到這裡，他再次情緒潰堤，大哭著說父母一輩子都在辛苦工作，從沒真正休息過，「他們就是老實人，要說服他們放下工作很難。」他希望用這座金馬獎，讓爸媽願意第一次踏出國門，「讓我用這座獎盃破除他們的執念。」
