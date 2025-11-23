金馬62／曾敬驊奪金馬男配角哭全程 陳雪甄摘女配角大淚崩
第62屆金馬獎最佳男配角由新生代男星曾敬驊打敗強敵，一舉奪下，他在台上一度哭到說不出話來，還特別感謝李烈帶他進到電影世界；另外最佳女配角獎則是由劇場女神陳雪甄獲得，她在台上激動淚喊，等了17年終於站上來了。
聽見奪獎那一刻曾敬驊淚奔，和電影中的家人們緊緊擁抱，上台後一度哽咽到說不出話來。
金馬62最佳男配角得獎者曾敬驊：「我不太會說話，我真的做得滿多，很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈，烈姐，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我這個空間可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影謝謝你讓我愛上這一切。」
曾敬驊曾以「返校」入圍新人獎，可惜並未獲獎，如今以我家的事拿下人生第一座金馬獎，從叛逆少年到實力派新秀，角色突破有目共睹，至於女配角獎則是由劇場女神陳雪甄，憑著電影人生海海，抱回演藝生涯中第一座金馬獎。
金馬62最佳女配角得主陳雪甄：「克發走了17年，我終於站上來了。」
上台就爆哭陳雪甄長年深耕劇場領域，這次在電影人生海海中再度與導演廖克發合作，飾演馬來西亞華人還苦練口音。
金馬62最佳女配角得獎者陳雪甄：「我想要送給所有，在每一部電影中擔任配角的演員們，或許我們不見得會獲得，很多的注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄。」
五年前陳雪甄以粽邪2中的精湛演技入圍最佳女配角，二度叩關，擊敗了蔡淑臻、葉子綺等強敵，實實在在展現跨足舞台與大螢幕的多重實力。
