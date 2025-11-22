金馬62／曾敬驊後台哭到說不出話！最想帶爸媽出國：獎盃讓他們放下執念
第62屆金馬獎「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊拿下，首度拿下金馬獎，他從台下哭到台上，在後台又忍不住淚崩，過去曾敬驊曾以《返校》入圍「最佳新演員」但沒有得獎，這次終於獲獎，他最想帶爸媽出國去玩，講到情緒激動處，他又哭到說不出話，「他們就是老實人，一直都在工作，要說服他們把工作放下是很困難的事，這次拿獎，可以用獎盃讓他們放下一些執念。」讓現場一片為他加油打氣。
曾敬驊首度奪獎，自己做了不少努力，一直以來個性內向怕生的他，在和人相處時，內心一直有道牆，「這是我拍戲時的軟肋，我想要試著信任這群人，很想把我的全部都給他們，但我總是有一道牆擋在那邊，我進步了，盡力把它推開了，才能完成表演，這是我最大的禮物，帶著這些收穫，我馬上拍《大濛》，沒想到可以這麼快進入角色，《我家的事》教了我很大一課。」
提到自己哭個不停，曾敬驊支支吾吾，經過一番整理才終於開口：「我剛剛在台下發呆，老實說有點害怕，當目光都被聚集到我身上不太習慣，不知道是角色帶給我的，還是我原本就是這樣子。聽到自己名字出現，我突然好感激一路上碰到的人，每個人的畫面都閃過眼前，就有那個感覺，不知道怎麼收回來。」講一講，他的眼淚又不小心掉下來。
曾敬驊的個性比較嚴肅，近年來演喜劇卻有很大的進步，他提到自己出道以來的心路歷程，「我剛剛在台上講得獎感言的狀況，很像拍《返校》的每一天，素人拍戲很內向的感覺，所有東西都很抖、很用力。」他表示自己一直以來都把重點放錯地方，「問題不是別人怎麼看我，不知道我哪來的沒信心，但現在就是不想理會這些目光，我領會一件事，不需要把力氣花在這些地方上，所以演戲就比較輕鬆。」
