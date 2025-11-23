金馬62／曾敬驊慶功整理完心情 遺憾爸媽先離開會場

曾敬驊整理完心情，開心來到慶功宴。（圖／方萬民攝）

第62屆金馬獎最佳男配角由電影《我家的事》曾敬驊獲得，得獎的時候他從舞台下哭到舞台上，還一路哭到媒體中心，稍晚慶功宴上他已經整理好心情，也坦承自己小時候就被取綽號叫：「愛哭噎」。

曾敬驊開心拿下獎項。（圖／方萬民攝）

只是曾敬驊覺得比較可惜的是：「剛剛想跟爸媽拍照，打去時他們已經到車站，明天要開店了！」對此他還表示，因為家裡小孩比較多，爸媽開早餐店，所以要趕回家做生意。

曾敬驊與《我家的事》夥伴們一同分享得獎喜悅。（圖／方萬民攝）

曾敬驊在得獎的時候也表示，自己表現了很多勇敢的事，他解釋：「 會拍戲就是很勇敢的事，因為本來個性害羞，比較沒辦法在很多人面前去表達，所以這就是我很勇敢的事情。」他最後表示：「明天會再問爸媽要不要去旅行？因為這幾年自己比較忙，也很難空出來 ，但之前有跟爸媽說好。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們

整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億

更多熱門影音：

邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開

恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」

玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思