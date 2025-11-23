金馬62／曾敬驊慶功整理完心情 遺憾爸媽先離開會場
第62屆金馬獎最佳男配角由電影《我家的事》曾敬驊獲得，得獎的時候他從舞台下哭到舞台上，還一路哭到媒體中心，稍晚慶功宴上他已經整理好心情，也坦承自己小時候就被取綽號叫：「愛哭噎」。
只是曾敬驊覺得比較可惜的是：「剛剛想跟爸媽拍照，打去時他們已經到車站，明天要開店了！」對此他還表示，因為家裡小孩比較多，爸媽開早餐店，所以要趕回家做生意。
曾敬驊在得獎的時候也表示，自己表現了很多勇敢的事，他解釋：「 會拍戲就是很勇敢的事，因為本來個性害羞，比較沒辦法在很多人面前去表達，所以這就是我很勇敢的事情。」他最後表示：「明天會再問爸媽要不要去旅行？因為這幾年自己比較忙，也很難空出來 ，但之前有跟爸媽說好。」
