金馬62／曾敬驊打敗黃秋生奪最佳男配 從台上一路哭到後台
【緯來新聞網】曾敬驊以《我家的事》打敗金士傑、黃鐙輝、黃秋生以及同劇演出的姚淳耀，獲得第62屆金馬獎「最佳男配角」，獲獎第一時間他就在台下落淚，片中一家人一起擁抱安慰，場面溫馨。曾敬驊拿獎後上台一度哭到說不出話，好不容易致謝完後，一路下台一路哭，到後台還是忍不住，但擦乾眼淚後，馬上很敬業的拍照、跳耀，相當率真。
曾敬驊拿講一路哭。（圖／記者許方正攝）
後台受訪時，他笑說：「從喊出名字到現在什麼都沒有印象了。」曾敬驊說自己有點害怕當下，目光都聚集在自己身上，自己在崩潰哭泣時，其實內心充滿感激一路碰到的人，每個人的畫面都閃過我眼前，「我就不知道怎麼收回來。」說著說著他又哽咽了。
曾敬驊哭完後敬業的跳高高拍照。（圖／記者許方正攝）
他分享，一直以來在拍戲時的軟肋就是「完全把信任給這群人、導演」，他解釋「不是他們的問題，是我自己的個性。」而在《我家的事》劇組中，他進步了，把阻礙推開，完成《我家的事》的表演，完全相信、信任劇組，因此有了這麼多火花，「這是最難的地方、也是我最大的禮物」。
講到爸媽，曾敬驊再次忍不住淚水。（圖／記者許方正攝）
這次得獎，他許願，過年想爸媽出國，因為爸媽沒有出過國，接著又哽咽說：「他們就是老實人，一直都在工作，要說服他們把工作放下是很難的事，希望可以用金馬獎的獎杯讓他們放下一些執念。」
