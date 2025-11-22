金馬62／曾敬驊拿獎暴哭斷片 想帶沒出國過的爸媽放下工作去玩
第62屆金馬獎今（22日）在台北流行音樂中心登場，最佳男配角獎由《我家的事》曾敬驊拿下，他一聽到自己名字就哭出來，《我家的事》全家人跟他抱成一團，上台時更是哭到紅了眼眶，真性情感動眾人。
曾敬驊在《我家的事》展現鬆弛有度的喜劇演技，曾被金馬評審團讚譽脫胎換骨，看不出一絲偶像包裝，是有別以往的演出。如今順利擊敗金士傑、黃秋生、姚淳耀、黃鐙輝，拿下金馬男配角獎。
曾敬驊一上台就先感謝《我家的事》跟他對戲的家人們，「謝謝姚淳耀、藍葦華、高伊玲、黃珮琪，謝謝拍我特寫的時候你們還是努力幫我對戲。」他也表示，《我家的事》劇組真的就像一個家一樣，也感謝導演潘客印，並謝謝爸爸媽媽，「我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事情。」最後他也謝謝在表演這條路上的貴人李烈「謝謝妳看到了我」。
而曾敬驊在後台提到，演出《我家的事》，讓他首度給出全然的信任感，「我拍戲的軟肋，我想試著對這群人信任，把全部給他們的感覺，《我家的事》建立了這個信任感，我自己總有一道牆擋在那邊，成為演員後，我一直嘗試打破這東西，我覺得我進步，也盡力把它推開，才完成這個表演，跟這群人完全相信，才有那麼多火花，這是我最大的禮物。」
他也表示自己其實比較內向、害怕被注目，所以被喊到名字後，發生什麼事他都不太記得，內心彭湃的情緒就收不回來，因而爆哭，「我好感激這一路碰到的人，每個人的畫面都閃過我眼前。」
被問到拿金馬獎後最想做的事，曾敬驊瞬間又大哭，哽咽表示：「明年過年想到爸媽出國，因為他們沒有出過國，他們就是老實人就一直在工作，要說服他們把工作放下是很難的事情，希望我這次拿到金馬獎，可以讓他們放下執念。」
