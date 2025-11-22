金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘下。
曾敬驊邊哭邊走上台，在台上他泣不成聲，除了謝謝劇組演員、人員，因為整個劇組就像是一個家一樣，他也謝謝爸爸、媽媽，「我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈烈姐，謝謝這個世界給我這樣的空間，讓我好好生活，感受這些情緒，謝謝讓我愛上這一切。」
曾敬驊在後台訪問時提到，因為情緒激動，其實從台上走過來的一路上遇到什麼人、誰跟他說過什麼話他全忘了，他說起拍戲的軟肋，是因為自己的個性，一直以來都有一面牆擋在他與其他人中間，「我看得很清楚（這面牆），當演員之後想要嘗試打破，在《我家的事》建立了信任感，我覺得進步了，我盡力把它推開了。」也是因為與劇組的完全信任，才在跟演員對戲時有這麼多的火花，「《我家的事》教了我很大的一課。」
曾敬驊邊說邊再度哽咽，他透露自己的問題在於太在意外界的看法，可能是因為沒自信的原因，「我試著不想理會這些目光，其實真的單單純純活著很重要，也是很快樂的事情，不需要把力氣花去煩惱有的沒的。」而在揭獎當下，他其實在發呆，因為他很害怕目光聚集在他身上的感覺，所以當聽到自己名字的瞬間，腦子裡滿滿都是感激一路以來碰到的人，許多畫面閃過眼前。
曾敬驊表示，得獎之後最想要在明年過年帶爸媽出國，講到此，他情緒更加激動，潸然淚下道：「因為他們沒有出國過，他們就是老實人一直在工作，我覺得要說服他們把工作放下很難，我希望這次拿到金馬獎，可以用這個獎盃讓他們放心一些執念。」
更多FTNN新聞網報導
金馬62／曾敬驊《我家的事》抱回最佳男配！內鬥擊敗姚淳耀 「我真的做了滿多很勇敢的事情」
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
其他人也在看
金馬62》曾敬驊擊敗黃秋生 奪最佳男配爆哭：做滿多勇敢的事
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚在台北流行音樂中心盛大舉行，由《女朋友。男朋友》張孝全與鳳小岳擔任「最佳男配角」獎項頒獎嘉賓。27歲的曾敬驊以電影《我家的事》奪得最佳男配角，他成功擊敗《深度安靜》金士傑、《今天應該很高興》黃秋生、《左撇子女孩》黃鐙輝以及同片的姚淳耀等競爭者，得獎後更情緒激動當場落淚。中時新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62／馬士媛奪最佳新演員 感性致謝：謝謝陪我走過所有階段的人
第62屆金馬獎最佳新演員由《左撇子女孩》馬士媛拿下。初登金馬即獲肯定的她，在台上感性地向劇組、家人與陪伴她一路成長的夥伴致謝，因為他們在她好的時候、不好的時候、焦慮或覺得自己一無是處時，都沒有放棄她，陪她走過不同的成長階段，馬士媛也特別提到曾經影響她的一段話，與大家共勉之。 馬士媛：『(原音)還想要謝謝不管是在這個產業，還是在這個世界上，一直努力堅持著做著自己喜歡的事的所有人。因為你們影響到我，然後讓我也想要找到屬於我自己，真的很熱愛的事，今天也才有機會可以在這個台上。真的我想要分享一小段最近影響我很深的一段話：很多時候，重點不是在於我們是誰？而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心。我會帶著這段話，真誠善良好好地走下去，也希望可以帶給你們一些力量。謝謝大家。』(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 23 小時前
《如果我不曾見過太陽》登上台北101告白！曾敬驊認「公開求婚」很浪漫
Netflix《如果我不曾見過太陽》二部曲即將播出，將揭開故事謎團，21日舉行「聖誕約定同樂會」，邀請主演群與粉絲玩互動問答遊戲，活動結束後主演群們更至信義區主題限定裝置區遊覽，和台北101上點亮的專屬告白金句合影，現場聚集眾多粉絲一睹明星風采。中時新聞網 ・ 1 天前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 1 天前
姚淳耀K哥頭亮相飆喊「超ㄅㄧㄤˋ的」 《太陽》卡司線索全揭露
曾敬驊、柯佳嬿、李沐、程予希、江齊、姚淳耀、石知田等人昨晚在台北參與Netflix新戲《如果我不曾見過太陽》主題限定裝置，與台北101上點亮的專屬告白金句合影，現場聚集眾多粉絲一睹明星風采。因飾演反派而被網友「恨到不行」的石知田上台第一句話便道歉：「先跟大家說聲對不起。」引來現場爆笑，姚淳耀也特地保自由時報 ・ 1 天前
金馬62／張震二度得影帝「入圍6次得獎2次」 輝煌紀錄僅次於梁朝偉
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心舉辦，金馬影帝由張震飾演《幸福之路》稱帝，這也是他繼《緝魂》 之後二度獲得影帝殊榮，一共入圍了六次，得獎了兩次。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。中時新聞網 ・ 14 小時前
金馬62/大S三金不缺席！顏正國、瓊瑤身影再現感動全場
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，現場眾多電影人聚集一堂，其中頒獎典禮環節當中，有追思已故的影人，包括瓊瑤、大S（徐熙媛）、顏正國等人。典禮中播放了這些影人的生前影像，引發了現場觀眾的深切懷念與感動。中天新聞網 ・ 23 小時前
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過EBC東森娛樂 ・ 23 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角（2） (圖)
電影圈年度盛事「金馬獎」22日晚間在北流舉辦第62屆頒獎典禮，最佳男配角由曾敬驊（圖）奪得，他上台時情緒激動一度泣不成聲，到後台受訪時則開心親吻獎座。中央社 ・ 1 天前
金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功
以《大濛》入圍第62屆金馬獎最佳男主角的柯煒林，因為之前傳出罹患肺腺癌第四期的病情，因此大家都關心他的身體健康狀況。他表示很健康，醫生說如果得獎去慶功也沒關係。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬62星光 「幸福之路」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「幸福之路」導演Lloyd Lee Choi（左5）、演員張震（左6）和劇組成員一同在紅毯留影。中央社 ・ 1 天前
金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事
第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。 曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「死亡之組」僅差臨門一腳！林依晨無緣金馬影后 霸氣喊「遲早會拿到」
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮於昨（22）日晚間在臺北流行音樂中心盛大舉辦，眾多影視演員齊聚一堂，本屆最佳女主角入圍者名單...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
金馬62／擊敗蔡淑臻！陳雪甄激動甜吻獎座 親吐「苦練大馬口音」秘辛
第62屆金馬獎今（22）日晚間盛大登場，各獎項得獎名單陸續出爐，45歲女星陳雪甄最終以《人生海海》擊敗蔡淑臻、黃珮琪、鄧濤、葉子綺4名實力派演員，成功拿下最佳女配角獎。陳雪甄在後台甜吻獎座，表示角色「水雲」是一位在困境中依然保持堅韌與幽默的女性，她十分熱愛這個角色，更形容水雲展現出如「大地之母」般的力量。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
團訪巴拉圭外長 江啟臣盼深化合作
記者王超群∕台北報導 立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問巴拉圭，當地時間二十一日拜會…中華日報 ・ 23 小時前
二封青龍影后惹議！孫藝真吐心裡話 加碼曬玄彬「人生四格」太甜了
孫藝真週三（19日）以電影《徵人啟弒》睽違17年勇擒第2座青龍影后，演員老公玄彬也以《哈爾濱》稱帝，儘管典禮後挨批「青龍獎成玄孫婚禮現場」，質疑迎來第46屆的青龍獎公信力，但主辦方已公開評審投票內幕。孫藝真昨也在IG發文，除了曬出與玄彬合拍的人生四格照放閃，更吐露得獎心聲。鏡報 ・ 11 小時前
金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。李國煌特別穿上高跟鞋，並坐台視新聞網 ・ 23 小時前