金馬62／曾敬驊摘最佳男配角崩潰痛哭！自揭「拍戲關鍵缺點」 獲獎後想帶爸媽出國





[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，典禮於晚上7點開始，本屆「最佳男配角」由《我家的事》曾敬驊摘下。

曾敬驊摘下金馬獎「最佳男配角獎」。（圖／金馬執委會提供）

曾敬驊邊哭邊走上台，在台上他泣不成聲，除了謝謝劇組演員、人員，因為整個劇組就像是一個家一樣，他也謝謝爸爸、媽媽，「我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈烈姐，謝謝這個世界給我這樣的空間，讓我好好生活，感受這些情緒，謝謝讓我愛上這一切。」

廣告 廣告

曾敬驊在後台訪問時提到，因為情緒激動，其實從台上走過來的一路上遇到什麼人、誰跟他說過什麼話他全忘了，他說起拍戲的軟肋，是因為自己的個性，一直以來都有一面牆擋在他與其他人中間，「我看得很清楚（這面牆），當演員之後想要嘗試打破，在《我家的事》建立了信任感，我覺得進步了，我盡力把它推開了。」也是因為與劇組的完全信任，才在跟演員對戲時有這麼多的火花，「《我家的事》教了我很大的一課。」

曾敬驊自揭拍戲時的最大缺點。（圖／金馬執委會提供）

曾敬驊邊說邊再度哽咽，他透露自己的問題在於太在意外界的看法，可能是因為沒自信的原因，「我試著不想理會這些目光，其實真的單單純純活著很重要，也是很快樂的事情，不需要把力氣花去煩惱有的沒的。」而在揭獎當下，他其實在發呆，因為他很害怕目光聚集在他身上的感覺，所以當聽到自己名字的瞬間，腦子裡滿滿都是感激一路以來碰到的人，許多畫面閃過眼前。

曾敬驊表示，得獎之後最想要在明年過年帶爸媽出國，講到此，他情緒更加激動，潸然淚下道：「因為他們沒有出國過，他們就是老實人一直在工作，我覺得要說服他們把工作放下很難，我希望這次拿到金馬獎，可以用這個獎盃讓他們放心一些執念。」

更多FTNN新聞網報導

金馬62／曾敬驊《我家的事》抱回最佳男配！內鬥擊敗姚淳耀 「我真的做了滿多很勇敢的事情」

金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」

金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的

