金馬62/曾敬驊擊敗黃秋生奪男配！ 淚崩感謝恩師李烈：看見了我
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日在台北流行音樂中心盛大舉行，曾敬驊擊敗強敵黃秋生、金士傑、黃鐙輝、姚淳耀獲得最佳男配角。曾敬驊獲獎後淚崩，除感謝父母、所有入圍者、《我家的事》工作人員，也感謝恩師李烈：「烈姐，謝謝妳看見了我」。
曾敬驊領獎時表示：「謝謝《我家的事》劇組，你們就像一個家一樣，謝謝我爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，烈姐，謝謝妳看見了我，謝謝這個世界給我們這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切的大家。」
曾敬驊坦言原本內向的個性，其實是自己的軟肋，形容「我的個性有一道牆，成為演員之後嘗試要打破。」而此次演出《我家的事》與同劇的演員與工作人員都建立了信任感，再加上近年也累積了參與優秀作品的機會，讓他感動直呼：「我進步了，盡力地把它推開了！」
他也提到得獎後收到許多人的祝福，但他其實還沒有辦法馬上反應過來，「我好感激這一路上遇到的每個人。」表示成為演員後，領悟到「單純的活著，就是很快樂的事。」
談到獲獎後最想做的事情，曾敬驊哽咽表示下次過年想帶爸媽去旅行，稱爸媽長期都專注於工作，「要說服他們放下工作，是有點難的事。」表示家人是他心中最堅強的後盾。
