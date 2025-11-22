金馬62》曾敬驊擊敗黃秋生 奪最佳男配爆哭：做滿多勇敢的事

曾敬驊奪最佳男配角獎激動落淚。（攝影杜宜諳）

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚在台北流行音樂中心盛大舉行，由《女朋友。男朋友》張孝全與鳳小岳擔任「最佳男配角」獎項頒獎嘉賓。27歲的曾敬驊以電影《我家的事》奪得最佳男配角，他成功擊敗《深度安靜》金士傑、《今天應該很高興》黃秋生、《左撇子女孩》黃鐙輝以及同片的姚淳耀等競爭者，得獎後更情緒激動當場落淚。

曾敬驊在台上哽咽分享感受：「謝謝評審，所有入圍者，也謝謝同劇演員幫忙對戲，謝謝《我家的事》劇組，你們就像一個家一樣，謝謝我爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多很勇敢的事，謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，烈姐，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我們這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家。」

曾敬驊以《我家的事》奪最佳男配角。（攝影杜宜諳）

曾敬驊在《我家的事》飾演活潑又乖張弟弟，能在資深演員環伺下奪得殊榮，顯示評審對他細膩表演的高度肯定。他也特別感謝合作演員的陪伴與支持，即便是拍攝自己的特寫，他們仍全力協助對戲，讓整個拍攝過程充滿溫暖與默契。

曾敬驊的得獎不僅是個人里程碑，也讓《我家的事》劇組感到驕傲。他真摯而感性的感言，也讓觀眾看見新生代演員的潛力與努力。未來，他的演藝表現備受期待，也為台灣影壇注入新一股青春活力。

