金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸

《我家的事》主創團隊走紅毯。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道今（22）日下午5點30分於臺北流行音樂中心登場，頒獎典禮準時於晚間7點舉行。《我家的事》導演潘客印以及主演藍葦華、高伊玲、曾敬驊、姚淳耀、黃珮琪全部入圍，曾敬驊後台笑問兩名爸爸：「你有用盡全力嗎？」雖然不知道親生的是哪位，但3人仍緊擁大和解。

黃珮琪穿性感禮服走紅毯。（圖／東森娛樂）

「姊姊」黃珮琪內搭黑色性感蕾絲小可愛、率性褲裝走紅毯，笑說有一點回到模特兒時期走秀的時光：「跟家人一起走很開心！」曾教過曾敬驊走秀，但她今日專注在自己身上，沒時間留意他走得好不好。「媽媽」高伊玲穿率性西裝亮相，今晚要搶影后，沒有壓力樂喊：「我只想享受跟大家一起的感覺。」

曾敬驊深V再展好身材。（圖／東森娛樂）

「弟弟」曾敬驊換上深V卡其色西裝展示精壯胸肌，要與「爸爸」之一的姚淳耀網內互打搶男配角獎項，他說昨天凌晨3點看到導演潘客印發彈吉他告別本片的影片，感動落淚：「想到他給劇組的一些溫暖。」

