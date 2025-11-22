金馬62》曾敬驊過半數勝出奪男配！她壓倒性15張票全拿
〔記者廖俐惠／台北報導〕第62屆金馬獎頒獎典禮昨天(22日)在北流舉行，金馬執委會執行長聞天祥在新聞中心分享評審內幕，最佳男配角的由曾敬驊以《我家的事》拿下，拿下超過半數(8票)獲勝。
聞天祥指出，最佳男配角的部分，每一位都有票，不過討論過後，曾敬驊攬獲大部分票數，「無論是口條、情緒掌握上給予非常高的讚美。」聞天祥指出，曾敬驊呈現角色成長曲線，尤其是對父親的對手戲，展現曾敬驊大幅進展。
由於曾敬驊此次在《大濛》中也有精彩表現，被問到此次勝出是不是與《大濛》也有關係？聞天祥透露，決選評審跟初選評審一樣，也有人指出「為什麼不投給《大濛》？」不過曾敬驊勝出是評審判斷，「當然不能公開說，我要把《大濛》的表現算進《我家的事》，評審會不會記得他在《大濛》的表現，一定會記得，但這個通常不能夠做為我說服你一定要投票給他的理由。」
《人生海海》的女配角得主陳雪甄以壓倒性15票全票勝出，聞天祥大讚其表現，表示她與去年《小雁與吳愛麗》的楊貴媚如出一轍。新演員則是馬士媛、張迪文及林怡婷角逐，最後馬士媛一票險勝張迪文。
