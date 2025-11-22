金馬62／曾敬驊驚喜抱回男配角 一路淚不停：我真的做了很多勇敢的事

第62屆金馬獎最佳男配角由曾敬驊以《我家的事》擊敗勁敵拿下，他在揭曉瞬間顯得相當驚訝，一聽到自己的名字眼淚立刻落下，從上台到走下台都淚流不停，感謝劇組人員、感謝爸媽，真情流露感動全場。曾敬驊說自己做了很多勇敢的事，也謝謝電影讓他愛上這一切。

曾敬驊：『(原音)我不太會說話。但是，我真的做了蠻多很勇敢的事情。謝謝帶我進到電影世界的老師李烈、烈姊，謝謝妳看進了我。謝謝這個世界給我這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切。』