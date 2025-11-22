金馬62／曾敬驊《我家的事》抱回最佳男配！內鬥擊敗姚淳耀 「我真的做了滿多很勇敢的事情」
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，曾敬驊憑《我家的事》拿下最佳男配角，得知獲獎的當下，他摀住嘴巴不敢相信的模樣，致詞全程忍著哽咽，卻還是忍不住邊哭邊講「謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切！」
曾敬驊上次參與金馬獎是以《返校》魏仲廷入圍最佳新演員，當時沒能把這座一生一次的獎項帶回家，第62屆金馬獎憑藉《我家的事》蕭子夏一角，拿下最佳男配角，擊敗同劇演員姚淳耀，以及資深影星金士傑、黃秋生。
曾敬驊得知獲獎的當下，馬上摀住嘴巴，轉身與《我家的事》團隊成員擁抱，他上台致詞時忍著哽咽，感謝所有入圍者、導演潘客印、同劇主演群，他更稱《我家的事》劇組就像一個家一樣，「我不太會說話，我真的做了滿多很勇敢的事情」，而他也特別感謝李烈，「謝謝帶我進到電影世界的老師，李烈烈姊，謝謝妳看見了我」。
即便他忍著哽咽，最後還是邊哭邊講，「謝謝世界，給我空間讓我生活、感受情緒；謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家」致詞結束情緒仍未平復，一邊抹著眼淚一邊默默朝走下台。
