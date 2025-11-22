金馬62》曾敬驊一路淚崩到後台！奪男配角哭許願「帶爸媽出國」
第62屆金馬獎最佳男配角由《我家的事》曾敬驊奪下，他一臉不敢置信，在台下直接大暴哭，跟電影中飾演他的家人們緊緊擁抱，他在台上哽咽說出感言，一直到下台還在用手擦淚，在新聞中心說到要帶爸媽出國的願望，再度淚崩展現真性情。
曾敬驊台上感謝劇組《我家的事》，一一致謝導演、演員們，在拍我特寫的時候，很努力幫我對戲，謝謝《我家的事》劇組，真的就像一個家一樣，謝謝爸爸媽媽，我不太會說話，但是我真的做了滿多勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝妳看見了我，謝謝這世界給我這樣空間好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝讓我愛上這一切。」。
他一路哭到新聞中心，好不容易冷靜下來，拍照時應攝影大哥要求跳起來，各角度都跳了多次，不過一提到剛才領獎時的淚點，他又開始忍不住淚，「我不知道我好感激，一路以來碰到的人，每個人的畫面閃過在眼前。」被問奪金馬後的願望？他直接再度淚崩，「農曆過年我想帶我爸媽出國，他們好像沒有出過國。」他緊握麥克風、青筋一度爆出，「他們就是老實人，說服工作放下已經好長一段時間，我這次拿到金馬獎，用這獎盃去讓他們放下一些執念。」
他受訪時也提到，拍攝《我家的事》時又遇到自己的軟肋，就是信任感，「我個性會有一道牆，我知道那道牆長什麼樣子，我一直嘗試打破這東西，我覺得我進步了，我已經盡力推開，所以我才完成表演，完全相信他們，才會有這麼多火花，之後拍《大濛》，很容易進入角色，《我家的事》教了我重要的一課。」
他個性內向，坦言一直以來沒自信，演戲時候把問題放錯地方，「問題從來不是別人怎麼看我，我很害怕這東西，不想理會這目光，領悟到一件事，單純活著是很重要快樂的事情。」拍完這2部電影後，讓他領悟不需要把力氣花在這些事，找到舒服方式去演出，喜感自然出來。
