金馬62／曾敬驊一路狂哭！得獎「失憶練肖話」留下遺憾

李安（右四）凌晨4點多抵達《我家的事》慶功宴，與主創團隊開心合照。（圖／記者黃雅琪攝影）

第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日完美落幕，電影《我家的事》榮獲最佳男配角曾敬驊、最佳改編劇本獎項，現年27歲的曾敬驊曾提名金馬新人獎、北影影帝，過去感嘆道：「每次都是入圍而已」，如今終於斬獲首座金馬獎，從台上一路哭到後台訪問，他說整個過程好像失憶了。

曾敬驊在慶功宴上受訪時，害羞透露小時候曾被稱作「愛哭欸」，平時個性冷靜的他，很少會出現在外面痛哭到抽搐的模樣，他直呼得獎過程很像失憶了，所有見到的人都像是一閃而過，結束後好像沒有印象，但情緒卻是很豐沛的存在著，他自嘲：「剛得獎訪問不知道講了什麼肖話！」完全沒有準備得獎感言。

曾敬驊回想起過去參加頒獎典禮時，父母雖然會到場，但怕打擾到他都會提早回宜蘭，說是隔天一早要開早餐店，留下無法合照的遺憾，但這次得獎已經有傳訊息感謝家人一路上的支持；獲獎後曾說希望能帶父母一起出國旅遊，先以鄰近的國家為主。坦言單身一年多，曾敬驊透露目前有在認識新的對象了。

