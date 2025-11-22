金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
27歲曾敬驊憑藉《我家的事》奪第62屆金馬獎最佳男配角獎，在典禮台上、後台都爆哭說不出話，出席慶功宴時，心情終於平復下來，害羞笑說，自己小時候其實就有被保母用台語取綽號「愛哭誒」，如今坐實這個綽號。曾敬驊並透露有跟爸媽通到電話，因為想跟他們合照，但是家人已經到車站。
曾敬驊家中在宜蘭開早餐店，典禮隔天爸媽照常要開店，因此結束後就趕緊去坐客運了。曾敬驊難得談到家人，之前就透露一直想帶爸媽出國，他們護照都沒辦過，被問原因，他說：「都在忙吧，小孩生比較多。」家中有五個小孩，他排行老四，上有四個姊姊、下有一個妹妹，只有他是男孩。
每次曾敬驊出席典禮，他都會邀請爸媽到現場，但都來不及跟他們合照到。這次獲獎，他傳了一大段話給家人們，表達感謝他們的支持，但後來就都沒空看手機，慶功受訪時還不知道他們有沒有回，但靦腆表示：「我們家人比較不會太煽情。」
爆哭到失憶！招認「有在認識的對象」
獲獎後爆哭成為典禮上討論話題之一，曾敬驊也坦言，自己很久沒有失控爆哭成這樣，平常在生活中也比較冷靜。去年他以《不良執念清除師》入圍金鐘最佳男主角獎，特別提前寫感言，但最後沒得；這次坦言沒準備，因還忙著宣傳《如果我不曾見過太陽》，想說順其自然就好，結果哭到失憶，透露領獎後有一大段記憶都是空白的。
被關注感情問題，曾敬驊害羞招認「有在認識的對象」，只說對方是圈外人，細節不願透露太多，但強調沒有第三者問題，並說自己單身一年多，私下交友也很簡單，還說覺得朋友不需要太多。
金馬62／范冰冰奪后激動淚喊：重新來過！曝導演要求「摧毀臉」內幕
金馬62／紅毯五美+小可愛！女王、公主都來了 林依晨產後5個月現驚人狀態
金馬62／準新娘許瑋甯頒獎美炸 台上講冷笑話推卸責任！喊話年年出席
