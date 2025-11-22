金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
記者宋亭誼／台北報導
第62屆金馬奬今（22）日隆重登場，稍早公布最佳新人獎由馬士媛《左撇子女孩》抱回，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》，成為超強黑馬。馬士媛在後台難掩激動情緒，直呼：「說不太出話來的感覺，很感謝、也很不可思議，滿滿的感謝。」
現年25歲的馬士媛今年才以《左撇子女孩》出道，劇中她飾演蔡淑臻的叛逆女兒「宜安」，首次登上大銀幕便充分展現充滿爆發力與層次的精湛演出。馬士媛分享參演契機，透露導演鄒時擎當時透過IG找到她，兩人見面細聊後才促成合作，起初馬士媛一度以為自己遇到詐騙集團，直到見到導演的企劃書後，她才逐漸放心。馬士媛坦言，當時的她處於青少年迷惘時期，「只想不顧一切試試看。」
馬士媛此前接受《三立新聞網》專訪曾透露，她剛起步時經濟狀況相當吃緊，一度連房租都繳不出來，不過後來她以《左撇子女孩》榮獲第36屆斯德哥爾摩國際影展最佳女演員殊榮，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁，如今首次入圍金馬就上馬，想必她內心肯定非常激動。
