金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰

68歲的金馬影后陸小芬主演的大愛劇《接住流星的人》感動不少觀眾，她劇中飾演的江柑師姑成立兒少課輔班、幫助許多破碎家庭的小孩。陸小芬接受專訪時表示，她已經很久沒拍電視劇，這更是她的第一部長劇，接拍主因就是這劇本好，還有劇中的這批小星星們，「每個小孩都是一顆星星！」這些突破現實困境、堅強勇敢長大的小星星們，更成了她學習的榜樣、人生的導師，她拍完戲後更懂得感恩、知足和惜福。

中時新聞網 ・ 1 天前