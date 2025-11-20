金馬62／最佳導演、劇情片入圍名單神複製 《左撇子女孩》《南方時光》成唯二例外

《大濛》回到民國40年的台灣時空，那時候社會局勢迷濛、前途儼然一片大霧籠罩，看似混沌不明，但這些汗水淚水蒸發而成的霧霾，終究無法阻止勇往直前的決心。（華文創提供）

難得金馬獎出現了「最佳劇情片」與「最佳導演」入圍者，兩個獎項幾乎是重疊的局面。唯一的例外是《左撇子女孩》，但入圍了「最佳新導演」；再來就是《南方時光》，僅入圍了「最佳導演」。

《大濛》故事背景設定在民國40年、台灣的白色恐怖時期，那個時候的局勢混沌不明，片名《大濛》既可以用來影射白色恐怖，也可以說是看不見的未來。又或者如劇中角色所說的，那是水、眼淚蒸發後變成的氣體，看似遮蔽了視線（前途）但也讓人期待撥雲見日那天的到來。

廣告 廣告

聽到故事，大家都會想到一片肅殺的氣氛，但《大濛》呈現的是小人物穿梭在其中的喜與悲，甚至有不少歡樂的喜劇場面。這不是誇大或離題，而是點出再糟糕的局勢，小人物只能勇往直前的選擇；也因為這些看似悲戚、沒有得選擇的選擇，終究成為當今的台灣。

電影在還原當年的穿著、街景等生活細節上，做到相當認真且全面的程度，對於台灣電影來說，是填補了歷史上空白的一頁。如果說導演陳玉勳在前作《消失的情人節》，是從百般無聊的生活中開了一扇想像力的窗；《大濛》則像是走入從前的時光機，在許多的眼淚中開拓出求生的意志與力量。

《人生海海》透過久別重逢的姊弟，為了替父親辦喪禮，重溫了馬來西亞古今的各種局面，也點出活在其中的荒謬與無奈。（金馬獎執委會提供）

《人生海海》是來自馬來西亞導演廖克發的第二部劇情長片，拍攝紀錄片起家的他，題材都是不斷聚焦於南洋與台灣之間的歷史、牽扯，這部片也不例外。

故事從住在台灣的阿耀，接到從老家馬來西亞傳來的消息，要回去跟弟妹一起安葬往生的父親。原本以為回家就是舉行喪禮，竟赫然發現父親生前已經信了回教、成了穆斯林，所以遺體就被宗教局接走了，要按照回教方式下葬。吃驚的姊弟三人有不同的反應，就像他們長年面對大馬的環境那樣，也做出不同的應對。

廖克發在這部片同時在兩個時間軸來回，一方面交代兄妹三人的處境，一方面則穿插倒敘法、初代華人移民生活的挑戰。讓觀眾看到兩相比較下，這些種種無奈或變通都是經年累月下的結果，儘管每個人都以自己的方法變通、企圖跨越這些障礙，但這也是身為大馬華人與生俱來的美麗與哀愁。

《左撇子女孩》圍繞著單親媽媽的3口之家，包括隨時都會跟媽媽爆炸發飆的大女兒，還有什麼話都信的小女兒，努力在台北求生的點滴。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》則是從2012年金馬創投時就有的作品，儘管有美國獨立製片影人西恩貝克（Sean Baker）的支援，但始終沒有找到合適的資金與時機開拍（畢竟當時他也還沒拿下奧斯卡最佳導演）。但即使過了這麼久才終於拍完、問世，這部片的表現依然讓人眼前一亮。

故事圍繞著單親媽媽，帶著兩個女兒重返台北市，為了生活，在夜市擺起小麵攤。但是大女兒覺得這賺不了什麼錢，寧可去當檳榔西施；跟著媽媽的小女兒，因為吃飯時用左手，被外公說「這是魔鬼手」，做了一些調皮事。但這個家庭的危機，也在生活中漸漸揭開了面紗。

電影成功的地方就在於寫實，不管是描寫夜市攤販、還是檳榔西施，過去台灣有好多影視作品都拍過，但沒有一部像是《左撇子女孩》這樣寫實，觀眾會相信馬士媛就是那個敢愛敢恨、隨時都會對媽媽生氣爆炸的檳榔西施；葉子綺就是那個天真無邪、深信「左手就是魔鬼手」的小孩，她的善良隱藏著惡，她的惡背後也是善良。這部片在關懷底層人生之餘，沒有流於剝削底層人生之實，是聰明地拿捏。

《眾生相》全片以英文對白發音，加上黑白攝影，刻意抽離與疏離的手法，描繪男同志的約砲生活。（金馬獎執委會提供）

《眾生相》是導演李駿碩在《濁水漂流》後，再度推出的新作，但這回不是取材香港社會事件，而是回到個人性向、對外探索香港社會。

故事描述香港某位男同志的日常，他每天就是拿著手機交友App四處約砲，除了性生活以外，也跟對方天南地北地說著。然後日復一日過著這樣的生活，每一次見面也彷彿成了編故事大賽，他開始活在自己無法分辨虛實的生活中。

電影表演的尺度極大，幾乎所有演員該脫的都脫、也沒有遮掩（更無從遮掩）；加上把性行為看成日常，導致銀幕上所有性行為看起來都相當稀鬆平常，猶如為了鋪陳角色對話而發生。況且全片都以大量英文對白進行，變成非常不生活化且刻意的口音。

《地母》網羅了來自台灣的白潤音（左起）、中國的范冰冰、以及香港的許恩怡，詮釋發生在馬來西亞農村的土地爭議。（金馬獎執委會提供）

《地母》是馬來西亞導演張吉安的第3部作品，也是他拍過成本最多的電影，加上本片演員堪稱來自四面八方，包括無法在對岸繼續拍戲的范冰冰、來自台灣的白潤音，以及香港女星許恩怡，如此神奇的組合就像是電影劇情本身，說明了馬來西亞多元種族的現狀，背後是融合歷史、神怪、以及許多人也無法解決的無奈。

故事發生在90年代末期的馬來西亞北部，話說當二次大戰結束、英國撤離，就把這裡劃分到日後獨立建國的馬來西亞。但是當地很多華人並不相信真的有一天馬來西亞會獨立，所以就錯過了去申告土地所有權的機會。這些曖昧不明的土地產權，到了現在就變成一筆無人能釐清的糊塗帳。農婦鳳音就在這樣的時空中，過著白天務農、晚上解降師替村民解決疑難雜症。但隨著土地所有權爭議的延燒，不斷地跑政府經關請願、卻換來更多的異象，她也面對最心痛的真相。

張吉安的前作《五月雪》一口氣把傳統戲曲、大馬神話、政局跟歷史巧妙融合，成為如夢似幻的電影，到了《地母》這些元素運用都更加純熟，當然如果更多他擅長的神怪元素會更突出。范冰冰的表現當然讓人刮目相看，但張吉安的老班底蔡寶珠，即使戲份少，表演那麼純熟又自然，堪稱是本片最佳MVP。

來自高雄的曹仕翰，以《南方時光》入圍「最佳導演」。（金馬獎執委會提供）

以《南方時光》入圍「最佳導演」的曹仕翰，則把時間拉回了台灣第一屆民選總統投票的前夕，透過國中生小洲的雙眼，描繪浮動的人心底下的生活。從學校到家庭，一方面感到迷惘，但又一方面忍不住投靠地痞小流氓。電影刻意以一種疏離感輕輕拂過這些議題，曾經激烈爭辯到你死我活的種種，終究一切都是歷史的長流。

更多鏡週刊報導

花360萬也沒閃過！王大陸現身法院鞠躬道歉 閃兵案求刑1年成全民焦點

藍心湄曼谷過大壽 陳美鳳化身泰妹祝壽

迪士尼真人版《海洋奇緣》明年出航 莫娜本尊亮相大銀幕