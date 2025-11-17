金馬62／最佳新演員競逐激烈 劉敬來勢洶洶 馬士媛是勁敵

第62屆金馬獎頒獎典禮將於本週六(22日)登場，本屆最佳新演員入圍者各擅勝場。其中，在《失明》中飾演一名青少年，並與媽媽前女友有情慾對手戲的劉敬最受矚目、奪獎聲勢高。而在《左撇子女孩》中展現強烈叛逆氣質、同時不失堅韌力量的馬士媛，氣勢同樣不容小覷，成為本屆最佳新演員之戰的另一大焦點。

本屆金馬獎最佳新演員獎入圍者包括《失明》劉敬、《左撇子女孩》馬士媛、《進行曲》牧森、《眾生相》張迪文、《恨女的逆襲》林怡婷。

馬士媛在《左撇子女孩》中飾演叛逆年輕女孩「宜安」，與母親及妹妹間有多層次的濃烈情感。馬士媛在此之前完全沒有演戲經驗，卻能將戲中彆扭卻又帶有反骨叛逆的矛盾性格表現得相當自然，且爆發力十足。她先前已抱回第36屆斯德哥爾摩國際影展(Stockholm International Film Festival)最佳女演員殊榮，為角逐金馬最佳新演員增添勝算。

劉敬則被視為本屆最佳新演員呼聲最高的人選。在《失明》中，他飾演承受父母期望的青少年，不只愛上媽媽的前女友，兩人還有情慾戲。23歲的劉敬將角色的複雜情緒與困惑展現得層次分明，連金馬執委會執行長聞天祥都給予高度評價。聞天祥：『(原音)在《失明》裡他的表演難度特別高，主要他要面對林依晨和吳可熙兩位非常有經驗的影后級的對手戲考驗，最後跟媽媽共舞那場戲，非常光彩奪目。』

牧森憑《進行曲》首次角逐最佳新演員，他在片中飾演品學兼優卻內心追夢的高中生，與父親及同學間的關係衝突讓他成為全片焦點，表現令人印象深刻。

張迪文在《眾生相》中飾演不斷「約炮」的男同志，在每段性愛關係裡都會將上一任對象的身分投射自己，扮演不同角色，隱藏真實自我，全片以黑白畫面呈現，在肉慾的歡愉之外，角色對話中卻充滿痛苦和無奈，這樣的角色在華語電影中相當罕見，使得張迪文的角色成為非常特別的存在，也可能成為黑馬。

林怡婷則在《恨女的逆襲》中飾演業餘拳擊手，於家庭風暴中展現張力，她為此增重並苦練拳擊。不過，雖然林怡婷表現亮眼，但相對其他入圍者，奪獎機率稍低。(編輯：宋皖媛)