金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震

（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」

中央社 ・ 13 小時前