金馬62／最佳男主角：《幸福之路》張震
第62屆金馬獎最佳男主角揭曉，張震憑《幸福之路》從「死亡之組」中勝出，二度坐上金馬影帝寶座。
張震謝謝金馬評審的肯定，表示其他入圍者都很棒，但他在《幸福之路》也是個人非常放鬆、全心投入的一次演出經驗，不管有沒有拿到這個獎，他確實盡力而為。他感謝劇組團隊，電影是團隊製作，每個人都很重要，謝謝太太、女兒在背後支持，謝謝父親張國柱帶他前行，他也會繼續熱愛電影。(編輯：陳士廉)
