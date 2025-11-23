金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」
憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊，從一聽到消息就在座位上爆哭，一路哭到上台領獎。還被眼尖的觀眾發現，他用手抹去臉上的淚水，然後就直接跟頒獎人張孝全握手，這樣豈不是把眼淚都擦到張孝全手上？！
但是曾敬驊對於得獎的瞬間，以及後來發生的事情，都沒有記性，儼然是心情過度興奮，在慶功宴上，還說自己還沒回顧得獎片段，甚至沒有手機，「只跟爸媽通了電話，所有的訊息都還沒看過。」
他說其實每次有活動，不管是電影首映，都會邀請爸媽出席、講好要一起合照，但他們也都是悄悄地離開，每次都沒拍到照，這次金馬獎也不例外，「典禮一結束、出來就打電話給他們，想找他們拍個照。結果他們已經到車站了，說要回宜蘭，因為明天早餐店應該要開店。」既然如此，要不要去早餐店舉辦回饋鄉親慶功？他笑說：「明天我可能要補眠！」
對於得獎瞬間的爆哭，曾敬驊說小時候有個外號，「愛哭的」，還是奶媽取的，「那時我很愛哭，但這次是頭一次這樣失控。」過去不太講家裡事情的曾敬驊，也很難得提到自己是家裡唯一的男丁，其他都是姐姐跟妹妹，所以他先寫訊息拜託她們，幫忙注意爸媽是否平安到家，「我猜她們沒有被我爆哭嚇到，因為我小時候就很愛哭。」
在金馬獎頒獎之前，曾敬驊曾提到想要帶爸媽出國去玩，「我明天再問他們，他們現在應該睡著了。我兩年前就一直想爭取帶他們出國玩，但一直被拒絕。主要是因為我自己這幾年比較忙，沒有空檔。後來是跟爸媽最好的朋友說，可以帶他們出去玩，他們才比較願意。」他還說媽媽一直都忙於照顧小孩、加上早餐店每天都得開張營業，所以沒有辦過護照、沒有出國旅遊過，「他們傳訊息都是『長話短說』那種，像是『你很棒』、『繼續加油』之類的，不會講得很神奇。」就連他自己，某個程度也是屬於那種不會隨便把話講出來的人，「我個性本來沒辦法在很多人面前去表達。所以每一次嘗試、挑戰自己沒挑戰過的事，都是一種勇敢。我覺得拍戲就是很勇敢。」
至於《我家的事》其他演員，雖然沒有在金馬獎上順利得獎，但也都表示與有榮焉。姚淳耀說能出席金馬就感覺很開心，曾敬驊得獎，也跟著高興；藍葦華也表示與有榮焉，並不會因為自己失利就感到失落。髙伊玲說，自己能跟范冰冰一起角逐最佳女主角，雖然差一點點就拿獎，「我居然可以跟這樣子的人一起比賽，覺得非常榮幸。但我已經覺得我得獎了，因為有（戲裡）的家人在就是全世界最大的獎！」
更多鏡週刊報導
金馬62／7獎項只差一票近年最接近 只有她獲評審全票無異議通過
金馬62／放鬆演出唐人街外送員 張震再奪影帝「給我一點幸福就能繼續前進」
金馬62／范冰冰奪影后隔空領獎 親曝力爭角色：我想重新來過
更多熱門影音：
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
其他人也在看
曾敬驊拆心牆摘金馬男配 得獎最想帶爸媽出國
（中央社記者王心妤台北22日電）曾敬驊以「我家的事」摘第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從台下哭到台上，提到這次演戲最大收穫是拆掉心牆，「謝謝電影讓我愛上這一切。」他並說得獎最想做的事是帶爸媽出國。中央社 ・ 15 小時前
金馬62星光 準影帝張孝全帥氣出席 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，準影帝張孝全（圖）帥氣亮相紅毯，期待能成功抱回金馬獎座。中央社 ・ 18 小時前
金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳男主角入圍者包含許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華，獎項由日本影帝西島秀俊，以及第49屆金馬影后桂綸鎂頒發。鏡報 ・ 15 小時前
曾敬驊二次入圍即摘金奪男配！陳雪甄苦等17年終奪最佳女配
金馬獎最佳男女配角獎項揭曉，曾敬驊以《我家的事》中飾演的活潑細膩弟弟角色，第二次入圍即勇奪最佳男配角，上台時激動落淚，感謝劇組如家人般的支持。而陳雪甄則憑藉《人生海海》中飾演馬來西亞華人的精湛演技，在苦等17年後終於奪得最佳女配角殊榮，她感性地將獎項獻給所有在電影中擔任配角的演員們，肯定他們在暗處支撐創造電影細節的貢獻。這兩位演員的真摯情感和精彩表現，為金馬獎典禮增添了動人亮點。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
金馬62／曾敬驊一路狂哭！得獎「失憶練肖話」留下遺憾
金馬62／曾敬驊一路狂哭！得獎「失憶練肖話」留下遺憾EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
27歲曾敬驊憑藉《我家的事》奪第62屆金馬獎最佳男配角獎，在典禮台上、後台都爆哭說不出話，出席慶功宴時，心情終於平復下來，害羞笑說，自己小時候其實就有被保母用台語取綽號「愛哭誒」，如今坐實這個綽號。曾敬驊並透露有跟爸媽通到電話，因為想跟他們合照，但是家人已經到車站。鏡報 ・ 8 小時前
金馬62／曾敬驊慶功整理完心情 遺憾爸媽先離開會場
只是曾敬驊覺得比較可惜的是：「剛剛想跟爸媽拍照，打去時他們已經到車站，明天要開店了！」對此他還表示，因為家裡小孩比較多，爸媽開早餐店，所以要趕回家做生意。曾敬驊在得獎的時候也表示，自己表現了很多勇敢的事，他解釋：「 會拍戲就是很勇敢的事，因為本來個性害羞，...CTWANT ・ 7 小時前
【金馬62】最佳男配角：曾敬驊《我家的事》
記者王丹荷／綜合報導 《我家的事》曾敬驊今晚拿下金馬62最佳男配角獎，他激動的一路哭著上台，走下台時都還忍不住情緒，「我不太會說話，但是真的做了滿多很勇敢的事青年日報 ・ 1 天前
致敬"新世紀福音戰士" 台鐵新廣告引發網路熱議
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導台鐵常見的乘車守秩序廣告，出現新版本！警語廣告，提醒旅客若滋事喧鬧將面臨法律刑責。設計擺脫傳統海報，字體大小不一、排版有直有橫，被說是致敬日本最偉大動畫之一的"新世紀福音戰士"。雖然有乘客說看得誤殺煞煞，但也有部分乘客直呼很簡潔有力很清楚！帶您來看。民眾：「什麼刑法酗酒滋事之類的啊。」民眾：「謾罵喧鬧。」民眾：「72條第1項第1款刑法。」走過路過台鐵車站，看到這寫滿字的廣告，字體有大有小、有直有橫，擠在正方形的框格內，和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比。但仔細讀一讀，左看不成文、右看不成書，到底想表達什麼意思？和左右兩邊中規中矩的文宣，形成強烈對比（圖／民視新聞）民眾：「...這我也不曉得耶。」民眾：「不要做上面（寫）的事情。」民眾：「請你不要在火車的裡面，做這些違法的事情，寫完一整句人家不喜歡看嘛，現在年輕人就是省略省略不是嗎。」民眾：「沒有覺得新潮，因為字型選擇吧。」讀不出完整的一句話，民眾評價正反兩極。有人說像極了法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系；也有人說，民眾也不會看法條，幾個大字列出重點，意思到了、宣傳目的也達到了。網路熱議，引來動漫迷趕往朝聖！原來這設計，出自於經典動漫，新世紀福音戰士。台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全（圖／民視新聞）1995年開播的新世紀福音戰士，以世界末日為背景，講述少年駕駛巨大生物兵器EVA，對抗神秘敵人使徒，的故事。動畫使用的EVA明朝體，深植人心。不同粗細、大小，對比明顯，全擠在一起，是它的招牌特色。民眾：「相較於大家覺得台鐵很守舊，或是很老成這件事情的時候，它會有一個很不錯的效果。」台鐵回應，運用突顯視覺效果，與高共鳴度等元素，宣導乘車安全，貼近年輕乘客，宣傳效果滿分。原文出處：EVA迷照過來！台鐵致敬「新世紀福音戰士」 新廣告引發網路熱議 更多民視新聞報導王浩宇怒了！花錢買台鐵商務艙「座位地板都是垃圾」：以後不會再搭數度流標！鳳山車站挨批「最貴便當店」 高市府：招商非地方權責新北鐵道馬拉松接力賽 限量1100支隊伍開放報名民視影音 ・ 20 小時前
金馬62／二封金馬影帝 張震：體悟到表演的真諦
實力派演員張震憑藉《幸福之路》一舉奪得第62屆金馬獎最佳男主角，在慶功宴上，他與媒體分享了此次獲獎背後的心路歷程。張震坦言，這次的演出達到了他個人「最舒適、最自在」的狀態，讓他體悟到表演的真諦，並笑稱「演《幸運（福）之路》，以後就變幸運了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
當家主控李愷諺遭球迷「三字經」問候！新北國王發聲明嚴厲譴責「零容忍」
體育中心／季芸報導新北國王在22日與桃園台啤永豐雲豹交手，終場以101：103、僅2分之差輸球苦吞2連敗，不過賽後卻出現不理性球迷在社群平台以「三字經」辱罵主力球員李愷諺，還刻意標註IG，對此新北國王球團也發出聲明「對任何形式的人身攻擊與侮辱行為零容忍」，強調球團方面已經截圖相關證據，必要時將依法追究法律責任。FTV Sports ・ 6 小時前
陳振龍創作台鐵桃園站模型 (圖)
81歲陳振龍憑藉半世紀建築功夫，製作縮小1:20比例建築模型，圖為陳振龍創作的台鐵桃園站模型。中央社 ・ 4 小時前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 22 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳匡怡金馬夜再談張孝全 重申「根本不想承認被他追求過」
41歲張孝全今年以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎最佳男主角獎，昨(22日)他一身帥氣黑西裝現身，可惜最後未能拿獎；而過去和他傳過緋聞的女星陳匡怡，昨恰好有感而發在臉書發文，重申根本不想承認被他追求過。中時新聞網 ・ 5 小時前