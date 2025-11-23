金馬62／最佳男配角曾敬驊獲獎失控爆哭 原來小時候外號叫「愛哭的」

曾敬驊拿到金馬獎後就一路爆哭到後台。

憑藉《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊，從一聽到消息就在座位上爆哭，一路哭到上台領獎。還被眼尖的觀眾發現，他用手抹去臉上的淚水，然後就直接跟頒獎人張孝全握手，這樣豈不是把眼淚都擦到張孝全手上？！

但是曾敬驊對於得獎的瞬間，以及後來發生的事情，都沒有記性，儼然是心情過度興奮，在慶功宴上，還說自己還沒回顧得獎片段，甚至沒有手機，「只跟爸媽通了電話，所有的訊息都還沒看過。」

他說其實每次有活動，不管是電影首映，都會邀請爸媽出席、講好要一起合照，但他們也都是悄悄地離開，每次都沒拍到照，這次金馬獎也不例外，「典禮一結束、出來就打電話給他們，想找他們拍個照。結果他們已經到車站了，說要回宜蘭，因為明天早餐店應該要開店。」既然如此，要不要去早餐店舉辦回饋鄉親慶功？他笑說：「明天我可能要補眠！」

對於得獎瞬間的爆哭，曾敬驊說小時候有個外號，「愛哭的」，還是奶媽取的，「那時我很愛哭，但這次是頭一次這樣失控。」過去不太講家裡事情的曾敬驊，也很難得提到自己是家裡唯一的男丁，其他都是姐姐跟妹妹，所以他先寫訊息拜託她們，幫忙注意爸媽是否平安到家，「我猜她們沒有被我爆哭嚇到，因為我小時候就很愛哭。」

以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角的曾敬驊（左），以及得到最佳改編劇本的潘客印（右）。

在金馬獎頒獎之前，曾敬驊曾提到想要帶爸媽出國去玩，「我明天再問他們，他們現在應該睡著了。我兩年前就一直想爭取帶他們出國玩，但一直被拒絕。主要是因為我自己這幾年比較忙，沒有空檔。後來是跟爸媽最好的朋友說，可以帶他們出去玩，他們才比較願意。」他還說媽媽一直都忙於照顧小孩、加上早餐店每天都得開張營業，所以沒有辦過護照、沒有出國旅遊過，「他們傳訊息都是『長話短說』那種，像是『你很棒』、『繼續加油』之類的，不會講得很神奇。」就連他自己，某個程度也是屬於那種不會隨便把話講出來的人，「我個性本來沒辦法在很多人面前去表達。所以每一次嘗試、挑戰自己沒挑戰過的事，都是一種勇敢。我覺得拍戲就是很勇敢。」

至於《我家的事》其他演員，雖然沒有在金馬獎上順利得獎，但也都表示與有榮焉。姚淳耀說能出席金馬就感覺很開心，曾敬驊得獎，也跟著高興；藍葦華也表示與有榮焉，並不會因為自己失利就感到失落。髙伊玲說，自己能跟范冰冰一起角逐最佳女主角，雖然差一點點就拿獎，「我居然可以跟這樣子的人一起比賽，覺得非常榮幸。但我已經覺得我得獎了，因為有（戲裡）的家人在就是全世界最大的獎！」

