金馬62／最大贏家出爐！《大濛》摘4獎奪「最佳劇情片」
娛樂中心／江姿儀報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間圓滿落幕，今年共有593部作品參賽，一同角逐27個獎項，被影迷稱作「史上最難預測的一屆」。其中金馬獎電影最大獎「最佳劇情片」競爭激烈，群雄並起同場爭鋒。由台灣電影界「福祿壽」兩大師廖慶松和李屏賓共同揭曉，最終由呼聲最大的《大濛》抱回最大獎。
《大濛》奪「最佳劇情片獎」。（圖／台視提供）
第62屆金馬獎「最佳劇情片」競爭激烈，《大濛》、《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》等強片廝殺，最終由陳玉勳執導的《大濛》奪下，同時也拿下觀眾票選最佳影片、最佳美術設計獎與最佳造型設計獎。《大濛》從小人物的動人故事，再現民國40年代白色恐怖時期的動盪與血淚。連賴清德總統觀影後有感而發「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助。」。
《大濛》奪「最佳劇情片獎」，同時也拿下觀眾票選最佳影片、最佳美術設計獎與最佳造型設計獎。（圖／台視提供）
原文出處：金馬62／《大濛》 抱回4獎成最大贏家！獲「最佳劇情片」相擁惹哭網
