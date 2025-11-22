金馬62》李千娜41歲生日走金馬紅毯 貼心替新人整理裙襬被讚爆
第62屆金馬獎於今（22日）晚在台北流行音樂中心登場，《恨女的逆襲》劇組盛裝亮相。恰逢41歲生日的李千娜也一同走上星光紅毯，並把生日願望獻給劇中新人林怡婷，希望她能抱回「最佳新演員獎」。李千娜甚至貼心蹲下替林怡婷整理裙襬，溫柔舉動獲得網友大讚。
李千娜金晚以一套優雅米白色抹胸禮服亮相，禮服立體織紋布料，帶有細緻亮片光澤，在燈光下呈現溫柔高雅的色澤，禮服上身採貼身剪裁點綴金色刺繡，凸顯肩頸線條，下半身裙襬營造氣質氛圍，她將長髮整齊往後梳成低馬尾，搭配垂墜式耳環與細緻手環，典雅又華麗。
林怡婷則身穿一襲粉嫩系落地禮服走上紅毯，公主感滿滿，以柔粉色調搭配花朵刺繡與亮片點綴，從胸口到裙襬都能看到立體花瓣與細緻珠工，走動間閃耀浪漫光芒，平口設計展現鎖骨線條，腰間繫上的立體粉色蝴蝶結，讓整體更顯甜美夢幻。
新生代演員林怡婷，今年以《恨女的逆襲》入圍金馬獎最佳新演員。暖心互動一幕發生在訪問區，李千娜竟彎身蹲下，親自替林怡婷整理裙襬，她不疾不徐、表情柔和，貼心舉動也讓大批線上網友感動直呼：「真正的前輩風範」、「千娜好溫柔」。
