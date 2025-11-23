金馬62／李國煌調侃楊貴媚險「變臉」陳淑芳領獎喊：不漲價

第62屆金馬獎「終身成就獎」頒發給「國民阿嬤」陳淑芳。（圖／東森新聞）





第62屆金馬獎「終身成就獎」頒發給「國民阿嬤」陳淑芳。頒獎嘉賓還特別邀請「孤味」當中的三姊妹女兒獻獎，格外有意義，而頒獎前也回顧了陳淑芳從影68年來的經典角色，讓現場觀眾為之動容。

新加坡喜劇演員李國煌致敬楊貴媚在電影愛情萬歲中的經典畫面，不過他砲火猛開。

演員楊貴媚vs.李國煌：「我還記得這部電影的最後一場戲，妳在大安森林公園，在那邊一直走一直繞圈，一直走一直繞圈，繞到自己腳累了就坐到一排椅子前面，後來妳就開始哭一鏡到底6分25秒，結果妳走出鏡，沒多久妳就拿到最佳女主角。」

廣告 廣告

經典哭戲變笑點，兩人頒獎笑料百出，還有這部電影主角也回來了。

演員徐若瑄vs.孫可芳vs.謝盈萱：「欸光挑新款是要花很多時間，你是有空嗎，（我們現在不就在討論了嗎），好了不要吵了我問GPT好了。」

徐若瑄、孫可芳和謝盈萱，銀幕三姊妹再度合體，重現電影孤味，她們拍了視訊影片，將終身成就獎獻給媽媽陳淑芳。

第62屆金馬獎終身成就獎得主陳淑芳：「哪怕是一場戲一句話，我都會認真的演，最後你們還記得嗎，我陳淑芳不漲價。」

淑芳阿姨從影68年，金馬獎也回顧她所有的電影角色。

淑芳阿姨今年86歲，她在5年前也曾以孤味和親愛的房客，創下同一年得到金馬影后與女配角的紀錄，她花了63年才拿下第一座獎，如今國民阿嬤在台上再次宣布，她會演到不能演為止。

【更多東森娛樂報導】

金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎

金馬62／奪影后哭到不成人形！范冰冰連線李安曝「無法來台」真相