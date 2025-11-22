金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。
李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視
李安表示，每次回到台灣都是滿滿的收穫，「又像回家，又像造訪，最高興的是看到電影圈一年一度的聚會，一網打盡，把大家都看到了，所以這是最大的收穫。」
導演李安以黑色西裝現身紅毯。圖／金馬執委會
責任編輯／蔡尚晉
