金馬62／李安親頒獎！勞埃德李崔奪最佳新導演、李駿碩封最佳導演

【緯來新聞網】第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心盛大登場，由《當男人戀愛時》導演殷振豪擔任創意總監。典禮延續「不設主持人」的形式，並以侯孝賢《最好的時光》為靈感，設計出「現在／過去／未來」三個章節的舞台敘事。

勞埃德李崔奪最佳新導演、李駿碩封最佳導演。（圖／記者許方正、陳明中攝影）

今年的頒獎嘉賓陣容星光熠熠，其中「最佳新導演」與「最佳導演」兩獎項由知名導演李安親自頒發。他在台上表示，每年回到金馬獎，總能看到華語電影界湧現新血，「感謝這些創作者帶來令人振奮、形式多元的作品，也讓評審團左右為難，掙扎著選出心中的最愛。」他也特別邀請評審團起立，獲得全場掌聲致敬。



「最佳新導演」由《幸福之路》導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）奪得。他在台上致詞時說，這部作品聚焦移民議題，希望能讓觀眾理解移民家庭面臨的挑戰與希望。他特別感謝張震與陳法拉等演員，以及整個製作團隊的投入，並向遠赴加拿大打拼的父母致敬：「這是關於移民的故事，也是在講我們家的經歷。」



至於「最佳導演」獎項，則由《眾生相》的李駿碩拿下。他說，獲獎是成為導演以來最大的夢想，並向製片人表達深切謝意，「謝謝你讓我變成更好的人。」他同時感謝全體劇組人員，「大家用百分之百的熱情和努力完成這部電影。」

