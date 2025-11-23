金馬62／李安鎖定她「可能是影后」 談《左撇子女孩》入圍奧斯卡機會

【緯來新聞網】鄒時擎執導電影《左撇子女孩》獲選代表台灣角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，在本屆金馬獎也有9項提名，但在昨晚（22日）典禮上僅由馬士媛抱回最佳新演員。團隊現身今凌晨慶功宴，鄒時擎並不感到失落，因為最想的獎是奧斯卡，「不是為了自己是為台灣，讓全世界都看到台灣，讓全世界都來逛夜市」。李安到了近5點才抵達現場，見到9歲葉子綺還在等自己，「那妳可能會得影后」。

葉子綺（左）等到李安了。（圖／記者蔡依庭攝）

蔡淑臻和葉子綺從網內互打到雙雙落馬，9歲葉子綺展現大人氣度，「其實，這種事不是我們能決定，也不是到很難過，就還是很開心能和大家一起走紅毯、入圍就夠了」，最後也講了準備好的得獎感言，「我會繼續長大成為快樂的小演員」瞬間讓所有人融化。



蔡淑臻則突然有感，提到店員對她說很喜歡《左撇子女孩》，覺得作品被看到已經很開心，當然沒拿獎會有點小失落，但是其他演員都很厲害「雪甄老師應該拿的」，接著聽到媒體說出女配角獎的投票戰況，陳雪甄是唯一拿下評審15票肯定的得主，眾人一同「哇」、感到 佩服，蔡淑臻抱著葉子綺「那我們沒有遺憾了」，且她們也算是一種並列第二名的情況。

馬士媛不擔心金馬魔咒。（圖／記者許方正攝）

黃鐙輝一坐下來就被老婆萁萁唸，非常爆笑。終於認真講了摃龜感言，他笑稱得主曾敬驊西走了的運氣，因為典禮前一晚有太長時間都年在一起，搞笑說「我沒失落，但我買醉」。



其實能演出此片，他已開心且壓根兒沒想到會入圍，「我覺得可以當演員人生幸運，很謝謝導演選我，一路走來到今天遇到太多事前，老婆任性、丈母娘很無理，這些養分讓我有包容跟同理」，認為演出的角色就和自己很像，非常放鬆地表演。

黃鐙輝（中）滔滔不絕，葉子綺（左）、馬士媛認真聆聽。（圖／記者許方正攝）

另外，奧斯卡導演西恩貝克（Sean Baker）也同時有關注典禮，雖然自己沒能拿獎，但見到馬士媛拿獎，認為實至名歸。至於名導在金馬大摃龜，鄒時擎笑說：「他應該沒有這個貪心，奧斯卡跟坎城影展都得過獎了，應該死而無憾了。」



馬士媛一出道就有好成績，連得了新人獎的魔咒都不知，黃鐙輝在一旁幫她科普，接著說：「不用擔心，我認識很多人，我抽兩成就好。」不過她本人倒是還好，馬士媛認為「我是以一個喜歡這部片在表演」，所以有遇到想拍的就拍，一切看緣分，最後補充把獎座獻給整個劇組。

鄒時擎（左）和蔡淑臻沒有因為摃龜很傷心。（圖／記者許方正攝）

漫漫長夜，李安終於在凌晨5點抵達《左撇子女孩》慶功宴現場，其實已有許多人體力不支，蔡淑臻、黃鐙輝都累倒先行離開，倒是9歲葉子綺越夜越嗨，終於見到李安大導演，眼神緊盯著他，李安也看著她和馬士媛：「怎麼能不喜歡呢？」



李安分享了看完片的心得，猜想入圍奧斯卡或許有機會，還問了鄒時擎片商是哪家，他聽了之後有個耐人尋問的表情，「我覺得Netflix 的主管是台灣人，他很喜歡說不定會更用力推」。



得知葉子綺為了等他都沒睡，李安立刻暖心看著對方，「上一個（等我到）的例子是林品彤，我很不好意思，那妳（葉子綺）搞不好會得影后，有經驗的演員不會想跟小孩子演戲， 絕對會輸」，聽到這句，這份等待應該也值得了。

萁萁一現身就罵老公黃鐙輝，超好笑！（圖／記者許方正攝）

