金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，
李安擔任金馬「最佳新導演」、「最佳導演」頒獎人。（圖／翻攝自臉書@金馬影展 TGHFF）
李安日前才於金馬影展頂著時差現身大師講堂，分享過去竟在想退休之際拍片調劑身心，沒想到意外拍出突破語言文化大爆紅的經典世界《斷背山》，展開毫無料想的奇妙之旅，今（22日）李安也登台擔任頒獎人，他提及每次都很開心能看到金馬有很多新的能量，接著點名評審「辛苦了」，要在優秀人才當中做出艱難抉擇，李安隨後宣布由「Lloyd Lee CHOI」拿下最佳新導演獎，他見到名單突然驚呼「oh goddess！」，似乎一時看不清上面的字，隨後把名單往後放、皺眉瞇眼才確認內容成為小插曲；緊接著李安拆開「最佳導演」得主名單，這次沒有任何驚呼，吮快喊出「李駿碩《眾生相》」宣布得獎。
李安頒獎一開得獎名單「秒變臉」成為插曲。（圖／台視提供）
「最佳導演」入圍名單：陳玉勳《大濛》、曹仕翰《南方時光》、廖克發《人生海海》、李駿碩《眾生相》、張吉安《地母》。（圖／翻攝自臉書@金馬影展 TGHFF）
事實上，「最佳新導演」本屆如圍名單為沈可尚《深度安靜》、Lloyd Lee CHOI《幸福之路》、鄒時擎《左撇子女孩》、潘客印《我家的事》、陳思攸《核》；「最佳導演」入圍名單有陳玉勳《大濛》、曹仕翰《南方時光》、廖克發《人生海海》、李駿碩《眾生相》、張吉安《地母》。
