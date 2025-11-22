金馬62／李竺芯獻唱追思已故影人 瓊瑤、大S等人身影重現

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚致敬、追憶逝世影人，並由金曲歌后李竺芯演唱〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉等歌曲，溫暖的嗓音讓人落淚，片段也深獲鄉民讚許。

金馬追思已故影人。圖／台視

隨著李竺芯溫暖的歌聲，背後螢幕也出現已逝影人的畫面，像是瓊瑤、張立威、陳光前、大S徐熙媛、坣娜、許紹雄、馮淬帆、顏正國等人，並隨著李竺芯演唱的〈伍冬什冬〉歌詞「走過的路途，變成一種感動，因為回頭看見你們的面容」、「一工兩工伍冬拾冬，行出美麗的一齣電影」，現場燈光也慢慢暗下。

廣告 廣告

這個片段也在PTT引發討論，鄉民們紛紛留言大讚，「好好聽QQ」、「果然是台語歌后，名不虛傳」、「瓊瑤出現唱我是一片雲」、「每一首作品的詮釋都好棒」、「李的現場唱功太厲害了，國台語都好好聽」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看

金馬62／典禮不設主持人 表演陣容曝「頑童開場、告五人9m88獻唱」

李竺芯赤腳抱回金曲3大獎 被挖出是17年前神曲原唱