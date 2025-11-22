金馬62／李筑芯追思影人驚豔全場 背景照片「未見于朦朧」
金馬獎今晚頒發，典禮中年度「懷念已故影人」單元登場，早前曾在網路瘋傳「今年9月意外身亡的中國大陸男星于朦朧將出現在追思名單」的謠言，也在典禮上正式被打破。當大螢幕上一張張逝去影人的照片輪番出現時，最後壓軸的是台灣影壇重要人物顏正國，並未見于朦朧身影。
于朦朧於 2025 年 9 月 11 日凌晨在北京某住宅樓墜樓身亡。警方初步調查後認定為「飲酒後意外墜樓」，排除他殺，但消息一出立刻引發網路熱議，部分網友質疑案情不單純，並認為官方定調「純屬意外並排除刑事嫌疑」難以服眾。之後更有網友在社群平台散布「金馬將在追思環節放上于朦朧照片」的假消息，引發不少粉絲信以為真。
直到典禮現場，歌手李筑芯以〈魯冰花〉等多首深情歌曲串起追思段落，幕後的大螢幕依序呈現今年離世的影人：包括資深演員林沖、作家瓊瑤、音樂人劉家昌等，後段則接連出現大S（徐熙媛）、坣娜、港星許紹雄、馮淬帆等人，最後由顏正國作為壓軸追念。整個過程中始終沒有出現于朦朧的照片。
部分于朦朧粉絲難掩失落，甚至在網上情緒性發言，指控「你們都是默許他們被犧牲的人」；但也有粉絲呼籲應以平常心看待追思名單。而多數一般網友則認為，于朦朧的作品以電視劇為主，對影壇並無突出貢獻，加上與台灣影視圈關聯有限，本就不在金馬追思範疇內，「不列入名單才合理」。
