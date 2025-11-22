金馬62 李駿碩奪最佳導演 (圖)

其他人也在看
金馬62星光 李駿碩開心登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演李駿碩（圖）穿上特殊剪裁設計服飾亮相紅毯，期待電影「眾生相」能傳出獲獎好消息。中央社 ・ 18 小時前
美國缺席 南非G20峰會通過聚焦氣候變遷宣言
20國集團(G20)主要經濟體領袖今天(22日)齊聚南非，通過了一項關於應對氣候危機和其他全球挑戰的宣言。美國抵制今年的G20峰會，而該宣言的起草過程中並未徵求美國的意見，一位白宮官員稱此舉「可恥」。 南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)的發言人告訴記者，該宣言使用了華盛頓一直反對的措辭-「無法重新談判」，這反映出南非與川普政府因為這項峰會上所導致的緊張關係。 該名發言人表示：「我們為此努力了一整年，過去一周更是無比緊張。」 拉瑪佛沙此前曾表示，各方針對峰會宣言「達成了壓倒性共識」。 據4位知情人士透露，G20特使21日起草了一份領袖宣言草案，美國並未參與其中。 這項宣言使用了川普政府長期以來不喜歡的措辭，包括強調氣候變遷的嚴重性，以及更好地適應氣候變遷的必要性，並讚揚促進再生能源發展的目標，另外並指出貧困國家背負著沉重的債務負擔。 美國2026任G20輪值主席國 交接儀式無代表出席 G20宣言中提及氣候變遷顯然無視美國總統川普的立場。川普長期對人類活動造成全球暖化的這項科學共識持質疑立場。美國官員曾表示，他們將反對在G20宣言中提及氣候變遷。 拉瑪佛沙在峰會開幕致詞時表中央廣播電台 ・ 15 小時前
陳美鳳「自拍照當證件」意外鬧笑話！助理急阻止 本尊自嘲：少根筋
69歲「最美歐巴桑」陳美鳳，凍齡外貌向來是演藝圈傳奇，近日才飛往泰國，陪多年摯友藍心湄歡慶60歲生日，兩人超過數十年的深厚情誼也讓粉絲直呼：「太珍貴」。返台後的陳美鳳仍維持滿滿活力，笑曝日常生活意外鬧出一段可愛插曲。中時新聞網 ・ 1 天前
【公告】永豐金控代子公司永豐金租賃公告辦理新北市汐止區建成段334地號等13筆土地依都市計畫無償捐贈事宜
日 期：2025年11月21日公司名稱：永豐金(2890)主 旨：永豐金控代子公司永豐金租賃公告辦理新北市汐止區建成段334地號等13筆土地依都市計畫無償捐贈事宜發言人：許如玫說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市汐止區建成段334地號等13筆土地部分2.事實發生日:114/11/21~114/11/213.董事會通過日期: 民國114年11月21日4.其他核決日期: 不適用5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：8,413.14平方公尺（約2,544.5坪），無償捐贈公共設施用地，實際面積依市地重劃完成後地政機關登記為準。(2)交易總金額：新台幣687,000,000元(3)每單位價格：新台幣269,994元/坪6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人:新北市政府(2)與公司之關係:都市計畫主管機關7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉中央社財經 ・ 1 天前
北市老牌銀樓被抓包賣假貨 LV「2.6萬手鍊」鑑定是假貨 女負責人起訴
台北市大同區一間老字號銀樓在店裡擺放「LV款式」手鍊供客人挑選，LV在台代理人接獲檢舉後派人到場蒐證，買下一條印有LV圖樣的仿冒手鍊，隨即送驗提告。士林地檢署調查後，依商標法對負責人 53歲鄭姓女子提起公訴。鏡報 ・ 23 小時前
經濟、外交部雙部長會議 深化經貿外交整合及全球佈局
經濟部長龔明鑫與外交部長林佳龍於日前共同主持雙部長會議，就地緣政治風險與全球供應鏈重組進行深入討論。兩位部長一致認為，面對當前全球經濟重構與地緣政治挑戰，臺灣必須結合經貿與外交資源，打造兼具韌性與永續的產業鏈生態，為國家永續發展注入新動能。龔部長表示，推動科技產業全球布局及協助中小企業多元發展，是經濟部的重要施政方向。全球產業佈局正快速移轉，外商將投資重心分散至東協、中東歐、印度、墨西哥等新興地區。我國企業也正積極配合國際客戶需求，在海外建立生產基地。經濟部未來將與外交部密切協作，深化與友邦及理念相近國家的經貿交流，並針對「五大信賴產業」等關鍵項目，積極推動與國際夥伴共同開發及合作，以強化我國產業戰略能量，進一步開拓產業發展空間。經濟部將持續以「立足臺灣、布局全球、行銷全 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
癮君子車廂抽菸 台鐵列車長廣播訓斥：請你當個人
台北市 / 綜合報導 坐火車時，列車長常會透過廣播，提醒旅客注意事項，日前卻有人違規，在車上抽菸，被列車長用廣播嚴詞喝斥，請你「當個人」。事件在社群網站引發討論，台鐵表示，有播音流程以及注意事項，做為教育訓練教材，讓列車長廣播有所依循，另外也提醒旅客，不要以身試法，否則最高可以開罰一萬元，損人不利己。台鐵上下車，月台上旅客來去匆匆，每位乘客帶著不同的心情，準備前往下個目的地，搭車時每個人，都有自己的習慣，利用零碎的時間，記者吳任瑜說：「在列車上有的乘客把握時間休息，有的人在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸。」在列車上有的乘客，把握時間休息，有的在滑手機，但沒想到居然有人，貪圖方便在車上抽菸，有網友在社群網站發文，當車時聽到列車長嚴厲訓斥，請旅客不要在車廂內抽菸，請你當個人。貼文迅速引起討論，有人說這是，史上最強的車長，這廣播也太帥，不過也有民眾認為，好像有點太激動，民眾說：「反正不要講得，那麼難聽就好了。」、「是可能有出一口惡氣，但可能以列車長的身分來講，可能不太適合講這樣的話，可能制止他就可以了。」台鐵回應公司有，播音流程、注意事項，做為同仁教育訓練教材，會將播音詞存入列車長，補票機PDA內，在廣播時有所依循，民眾都不希望，在禁菸的空間聞到菸味，有乘客分享，遇到類似事件會這麼做，民眾說：「如果是我聞到，我覺得懷疑有問題的話，我應該會通知(列車長)，對，但是我應該不會主動，去跟對方說，因為不知道對方是不是很奇怪的人。」、「我不是一個對菸味，特別敏感的人，但就是有些人是，所以就尊重，大家彼此尊重。」在台鐵車廂抽菸，根據菸害防制法，最高可以開罰1萬元，可別因小失大，做了損人也不利己的行為。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前
中日關係急凍 中方傳拒絕明年舉行中日韓首腦會談
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，事件持續發酵。日本共同社報導，關於召開日本擔任輪值主席國的中日韓首腦會談一事，日本向中韓兩國徵詢了明年1月實施的意向，據悉中方已拒絕。目前也無法磋商今後的具體召開時間，能否實現會談變得不明朗。中時財經即時 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2025金馬獎／張震、范冰冰封帝后！《大濛》奪最大獎 完整得獎名單、紅毯星光一次看
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年由方郁婷、劉若英、林依晨、高伊玲、范冰冰角逐影后；許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華入圍影帝。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前