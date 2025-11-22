金馬62／李駿碩奪最佳導演 《眾生相》堅持拍全裸畫面付出慘痛代價
香港導演李駿碩，前作《濁水漂流》取材香港社會的新聞事件，關懷社會底層的遊民問題。但是到了新作《眾生相》，那個本來敏銳、關懷的創作風格，轉移到另外一個方向，這一次，更加直覺、從他個人出發，硬是拍出挑戰演員表演跟電檢尺度的全裸畫面。
《眾生相》全片以黑白電影風格拍攝，這好像是貼近某種藝術電影的形式，但真正的答案是，李駿碩自己是紅綠色盲，於是乾脆拍黑白片，讓電影一切更顯得私密。第一部電影《翠絲》裡頭有很多豐富的色彩，第二部電影《濁水漂流》則刻意減少顏色，到了這一部，則回歸他自己，顯示更多的自信。此外這樣做的理由，也是因為電影內容就從他的性向出發，描述男同志透過手機App不間斷約砲的生活，總是永遠跟人萍水相逢，但也無法再得到更多。
不光是作品背後有更多的自信，表現的形式也是如此，他記得拍攝《翠絲》時被告知不要有太多同志的性愛場景，但內心卻很納悶，因為這分明是關於探索性向的題材。到了《眾生相》，就乾脆一不做、二不休，直接拍成正面全裸的尺度，呈現他心目中想要的同志電影。
但是這樣做的結果，也需要付出很大的代價，跟前兩部作品相品，《眾生相》在尋求資金的路上碰上很多的反彈，很多人都告訴他不要這樣拍、這是自尋死路。但他認為既然這是講他自己的世界，「我用我擅長的方式與方法，拍攝這部片，這就是我要的。我想說的是，對，我就是要這樣子拍。」
因為堅持題材形式上的大膽與忠於自我，李駿碩可以說把入行8年以來的人脈，一口氣都投入《眾生相》的拍攝之中，「我以為我可以拿到資金的，都拿不到。」然後這一年中他都靠朋友的資助過日子，當然也不敢買車買房，「因為我怕有一天，沒有人要投資我的電影，我起碼還可以自己投資我自己的電影。」
