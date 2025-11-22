金馬62／李駿碩奪最佳導演！「首度自改片名」放閃美籍男友
一年一度的影壇盛事「第62屆金馬獎」今（22）日在台北流行音樂中心隆重登場，稍早頒發「最佳導演獎」，由知名導演李安揭獎，最終由執導《眾生相》的導演李駿碩成功將獎項抱回。
李駿碩與《大濛》導演陳玉勳、《南方時光》導演曹仕漢、《人生海海》導演廖克發、《地母》導演張吉安 ，共同角逐最佳導演，如今成功將獎項抱回，他感謝所有幕前幕後工作人員，更向台下交往長達10年的美籍男友Zenni Corbin甜蜜告白「I love you」，男友也笑回 「I love you, baby」。
李駿碩坦言先前沒有想過會得獎，「很不真實，我現在才開始回到現實，我因為今年都看過其他導演的作品，我覺得都很厲害」，他提及《眾生相》是在日常生活中所產生的作品，「很感謝每個給我這樣養分的陌生人，還有鼓勵我把這個好多人或是我父母會覺得一塌糊塗的生活方式拍出來，感謝身邊覺得我可以拍出來的人給我力量。」
李駿碩透露，稍早看見春風在影片説「你的片名可以改一個可以賣得到的片名」令他深有感慨，因為《眾生相》是他第一部自己改的片名，更投入自己入行8年來所有心力，這一年靠了很多朋友支撐自己，「一直以來我有這個危機感，我一定要很簡單過生活，不賣車，我怕有一天電影沒有人給我投資，我還可以買得起我自己的電影」。
