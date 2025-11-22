金馬62/林依晨深V薄紗露傲人事業線 張孝全攜兒玩具當幸運物
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大登場，其中電影《深度安靜》入圍七項大獎，而演員林依晨和張孝全偕同劇組走上典禮紅毯，並有志一同的分享親子有趣互動！
入圍最佳女主角的林依晨，身穿透明薄紗深V魚尾禮服，若隱若現的服裝，展現出她的優雅與魅力，讓人目不轉睛；而「男神」張孝全則以深藍色西裝亮相，兩人同框成為當晚的焦點。
張孝全在紅毯上特別攜帶兒子送的玩具作為幸運物，展現出他作為父親的一面。當被問及是否會因為角色情感影響到家庭生活時，林依晨幽默地回應道：「只要回家路上保持『深度安靜』。」這樣的回答不僅引發現場的笑聲，也顯示了她對於工作和家庭的平衡。
