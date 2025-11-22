金馬62／林依晨美人魚禮服辣翻了 兒子留在臉上的口水就是幸運物
這屆金馬獎，有兒女的那些影帝影后入圍者，紛紛帶著兒女的愛來到現場成為幸運物。
《深度安靜》的張孝全穿得一身黑，非常安全牌，但他身上有兒子給的戰鬥陀螺。以THE ATELIER COUTURE 「深海之聲」禮服辣翻全場的林依晨，靈感來自女兒最愛的小美人魚，笑說身上的衣服藏不了任何幸運物，但兒子早上留在她臉上的口水應該就是她的幸運物。
以《我們意外的勇氣》入圍影后的劉若英，穿得很帥氣。她的幸運物也來自小孩，「出門時兒子要我做自己，說加油，我很感動。」
