金馬62／林依晨美人魚禮服辣翻了 兒子留在臉上的口水就是幸運物

林依晨的禮服超性感，顯然藏不了任何幸運物，但今年才生下兒子的她，認為兒子留著臉上的口水，可以帶來幸運。

這屆金馬獎，有兒女的那些影帝影后入圍者，紛紛帶著兒女的愛來到現場成為幸運物。

《深度安靜》的張孝全穿得一身黑，非常安全牌，但他身上有兒子給的戰鬥陀螺。以THE ATELIER COUTURE 「深海之聲」禮服辣翻全場的林依晨，靈感來自女兒最愛的小美人魚，笑說身上的衣服藏不了任何幸運物，但兒子早上留在她臉上的口水應該就是她的幸運物。

張孝全帶著兒子給的戰鬥陀螺。

以《我們意外的勇氣》入圍影后的劉若英，穿得很帥氣。她的幸運物也來自小孩，「出門時兒子要我做自己，說加油，我很感動。」

廣告 廣告

劉若英穿得帥氣，兒子要她做自己，她認為這就是幸運物。

更多鏡週刊報導

金馬62／柯煒林罹肺腺癌第四期 不擔心身體健康：拿獎就去慶功

金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住

金馬62／范冰冰確定沒出席頒獎典禮 一條件「現聲」