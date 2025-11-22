金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場
《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺」拿給他當幸運物，讓他十分感動。
張孝全將兒子給的幸運物「戰鬥陀螺」帶上金馬殿堂。圖／台視
林依晨則以深色層疊薄紗鑲鑽魚尾禮服亮相，若隱若現的好身材兼具性感與優雅。她笑說，選擇這套造型，是因為女兒非常喜歡美人魚，「今天是為了她而打扮的」。兩人的言談舉止都流露出與孩子之間深厚而甜蜜的親子情。
林依晨深藍色薄紗鑲鑽魚尾禮服亮相。圖／台視
責任編輯／蔡尚晉
更多台視新聞網報導
金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》
金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？
金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻
其他人也在看
金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
金馬紅毯／張孝全帥氣登場！林依晨露胸太性感 曝被兒子口水抹臉
【緯來新聞網】林依晨、張孝全都以《深度安靜》入圍影后、影帝，攜手部上金馬紅毯，對於上次入圍，前者已經緯來新聞網 ・ 12 小時前
金馬62星光 林依晨甜美走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「深度安靜」入圍最佳女主角的林依晨穿著藍紫色魚尾禮服甜美走紅毯。中央社 ・ 13 小時前
金馬62紅毯｜范冰冰不來了！「心與金馬同在」 張吉安證實：她很遺憾
范冰冰以《地母》入圍第62屆金馬獎，對於是否親自來台領獎成為焦點，導演張吉安走紅毯時透露她「沒有在台灣」，但若得獎他會在台上打越洋電話恭喜她。太報 ・ 13 小時前
張孝全第3度入圍影帝 笑稱感言10年前就寫好
第62屆金馬獎入圍最佳男主角的許瑞奇、柯煒林、張孝全以及藍葦華24日在午宴受訪，聊到會不會緊張，張孝全坦言：「還沒頒獎不會，但一到頒獎前就會想『會不會是我』。」至於得獎感言，第三度入圍影帝的他笑說，「有稍微準備好，感言10年前入圍時就寫好。」中時新聞網 ・ 1 天前
金馬入圍午宴 「大濛」摘觀眾票選最佳影片 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮將在台北流行音樂中心登場，金馬執委會21日舉辦入圍午宴，率先頒發本屆觀眾票選最佳影片，由陳玉勳（圖）執導的「大濛」獲得。中央社 ・ 1 天前
金馬62/桂綸鎂黑蕾絲走紅毯「藏心機」！與日影帝西島秀俊攜手頒獎
第62屆金馬獎於22日在台北流行音樂中心隆重舉行，紅毯盛況吸引了眾多明星與媒體的目光。桂綸鎂身穿一套黑色蕾絲禮服，底色若隱若現，展現出她41歲的優雅與魅力，成為當晚的亮點之一。她的造型不僅展現了時尚感，更讓人驚嘆於她的完美身形，手上搭配的閃亮珠寶更添氣質。中天新聞網 ・ 12 小時前
金馬62/林依晨為女兒穿「美人魚」透視裝 張孝全兒子送的戰鬥陀螺保護爸爸
金馬62/林依晨為女兒穿「美人魚」透視裝 張孝全兒子送的戰鬥陀螺保護爸爸Yahoo奇摩娛樂 電影影音 ・ 12 小時前
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選
金馬62／黃秋生全白西裝太帥！再爭最佳男配 曝心中得獎人選EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE！ 曾敬驊淚崩許願「想帶家人出國玩」！
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 12 小時前
張孝全影帝感言已備10年 林依晨是老公心中影后
（中央社記者王心妤台北21日電）第62屆金馬獎入圍者今天出席記者會，角逐影帝的張孝全笑說，10年前就備好得獎感言，只是沒機會拿出來；問鼎影后的林依晨則說，老公有給予鼓勵，在他的心裡，老婆已經是影后。中央社 ・ 1 天前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
檢銀聯防預警打詐守護民眾財產 台高檢兆豐金簽合作意向書
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 為協助金融機構精準阻詐，並預警保護民眾財產，溯源偵辦詐欺集團，台灣高檢署日前與兆豐金融控股股份有限公司簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書，向行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版，以「加強被害保護」為目標，並透過「跨機關合作及公私協力」，共同抑制詐欺犯罪邁進。 法務部長鄭銘謙表示，詐欺是全民公敵，有賴跨機關合作...匯流新聞網 ・ 15 小時前
獨家直擊》好久不見秦祥林返台現身大巨蛋！攜老婆甜蜜相伴最新近況曝光
70年代一代小生秦祥林旅居美國多年，22日現身「臺北大巨蛋民歌大團圓」演唱會現場相挺老友。秦祥林在開演後，與老婆曹昌莉低調現身會場，他透露這次是專程來相挺好友，被問到台灣影迷都相當想念他，有無對台灣粉絲的話，他帥氣揮手說：「大家好。」中時新聞網 ・ 17 小時前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 13 小時前
金馬紅毯／曾敬驊攜全家走紅毯 被靈魂拷問「選爸爸」
【緯來新聞網】《我家的事》由潘客印執導、鄭有傑監製，藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀等緯來新聞網 ・ 14 小時前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前