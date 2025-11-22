金馬62／林依晨薄紗為愛女化身美人魚 張孝全帶兒子幸運物登場

《深度安靜》主演張孝全與林依晨分別入圍本屆金馬影帝與影后，今（22）晚他們一同亮相星光紅毯。張孝全以一身正式西裝搭配黑框眼鏡登場，他透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱為他打氣，還特地把心愛的「戰鬥陀螺」拿給他當幸運物，讓他十分感動。

張孝全將兒子給的幸運物「戰鬥陀螺」帶上金馬殿堂。圖／台視

林依晨則以深色層疊薄紗鑲鑽魚尾禮服亮相，若隱若現的好身材兼具性感與優雅。她笑說，選擇這套造型，是因為女兒非常喜歡美人魚，「今天是為了她而打扮的」。兩人的言談舉止都流露出與孩子之間深厚而甜蜜的親子情。

廣告 廣告

林依晨深藍色薄紗鑲鑽魚尾禮服亮相。圖／台視

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

金馬62／范冰冰與「她」鬥到最後！《大濛》一票險勝《眾生相》

金馬62／許瑋甯頒獎「大凹焦」一片糊 三七步怒插腰:可以給我焦嗎？

金馬62／張孝全、鳳小岳同框頒獎「互叫老公」 現場全嗨翻