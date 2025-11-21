金馬62》林依晨親餵母乳紅毯戰袍無法瘦身 劉若英隨時都在減肥路上

劉若英（左起）、方郁婷、林依晨、高伊玲今一同出席金馬午宴。（陳俊吉攝）

第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，4位準影后劉若英、林依晨、方郁婷、高伊玲均出席，4人除了要在典禮上角逐影后桂冠，也將在紅毯比美，是否有為禮服戰袍瘦身？林依晨透露自己的禮服風格女兒挺愛的，但不能減肥因為自己還要餵母乳，需要吃得很健康。

劉若英則說自己是易胖體質，好像一直都是在減肥中，「我沒有在減肥的話就是胖子，隨時都在減肥的路上，禮服的話就是沒有驚喜。」高伊玲表示因為剛好新片的角色要瘦，從年初就開始努力了1年，至今已瘦了4公斤，並透露禮服是走帥氣的路線。

廣告 廣告

林依晨今出席金馬午宴，事隔多年再度重登金馬殿堂。（陳俊吉攝）

而劉若英、林依晨、方郁婷都曾入圍過金馬獎演員獎項，有無揭獎時在電視框中「表情管理」的經驗，分享給首度入圍的高伊玲？劉若英笑說：「太久沒入圍了，而且都不是我，其實大環境不容易，能夠有好電影就很好了，就真心祝福、拍手微笑。」林依晨回憶說自己從沒有表情管理，那個時刻太震撼了，認為真實的反應就是最可貴的。方郁婷說以往的經驗是當下非常緊張，很難特別去控制表情。

至於參加入圍午宴的感想，劉若英說：「入圍還是很開心，最開心是很久沒來，在入圍酒會看到很多老朋友。」林依晨暌違多年再入圍，有點久別重逢的感覺，問她老公林于超有無獻上祝福？她表示：「應該就是說：『妳在我心裡就是最棒之類的。』」首度入圍金馬獎的高伊玲激動說：「我真的很開心跟榮幸，能夠重新回來當演員非常幸福，我惶恐至極。」

更多中時新聞網報導

拔河運動員健康手冊 專業後盾

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆

章若楠夢遊抱 白敬亭激動噙淚