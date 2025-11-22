金馬62／林依晨開深V激瘦現身 張孝全兒子幸運加持

《深度安靜》林依晨、張孝全現身紅毯。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日隆重登場，星光大道由楊千霈領軍，搭配三度接棒的徐鈞浩與金馬60遞獎大使彭千祐主持，本屆入圍陣容強大，憑藉《深度安靜》入圍最佳男主角的張孝全與角逐最佳女主角的林依晨也曝光兩人的幸運小物。

張孝全帥氣現身紅毯。（圖／東森娛樂）

張孝全第五度角逐影帝，今天以一襲深色禮服搭配黑框眼鏡帥氣現身，今天的幸運物是兒子最喜歡的戰鬥陀螺，更笑說「這會保護你」，童言童語十分可愛，被問到此刻的心情，他則簡短回應「待會就知道」。

林依晨今天以一襲深V淡紫色透視魚尾禮服激瘦現身，搭配一頭慵懶捲髮氣質破表，雖然身上藏不了東西，但她甜蜜笑說早上抱兒子的時候，身上有他留下來的口水，滿臉甜蜜又幸福。

林依晨角逐影后絕美現身。（圖／東森娛樂）

