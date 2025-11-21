金馬62／林依晨隔22年再戰影后！合體劉若英 自爆老公缺席原因曝

記者林汝珊／台北報導

2025第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22）日登場，今舉行入圍午宴，準影后林依晨、方郁婷、劉若英、高伊玲難得同台。劉若英笑說好久沒有參加金馬，「午宴一來就遇到好多老朋友」，心情相當輕鬆。

林依晨時隔22年再度角逐金馬影后，她坦言心情像「久別重逢」，雖然老公因行程無法陪同出席典禮，但有跨海送來祝福；高伊玲透露，為戲積極瘦身，跟年初相比已瘦了4、5公斤。年僅19歲、第二度問鼎影后的方郁婷則保持少女本色，笑說沒有特別節食：「餓了就吃。」

準影帝許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全、柯煒林。（圖／記者趙于瑩攝影）

準影帝張孝全坦言目前心情還不緊張，「明天坐在台下時應該才會開始緊張。」笑說自己從 2006 年《盛夏光年》入圍時就開始寫感言，「10年前就寫好了」。新加坡演員許瑞奇以《好孩子》角逐影帝，首次登金馬，笑說壓力相當大。

