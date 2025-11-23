金馬62／林依晨、張孝全主演《深度安靜》入圍7項全摃龜 瞿友寧不捨發聲

《深度安靜》入圍7項全摃龜。（圖／翻攝自臉書＠DeepQuietRoom）

第62屆金馬獎於22日落幕，而由演員張孝全、林依晨以及金士傑共同出演的《深度安靜》入圍7項提名，不過最終全數槓龜。監製瞿友寧坦言「不失落是不可能的」，但感謝劇組全力以赴完成這部作品，並呼籲觀眾可以在2026年春天走進戲院支持，以行動感受這部作品所帶來的震撼與感動。

導演暨編劇沈可尚在拍了25年紀錄長片與短片後，找到非拍不可的題材，多年後他的首部劇情長片《深度安靜》終於問世。《深度安靜》也在本屆金馬獎入圍7項大獎，包含最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳新導演、最佳改編劇本、最佳攝影以及最佳美術設計，不過最後全數零得獎。

對此，監製瞿友寧表示，《深度安靜》入圍七項，最終得獎零項，「不失落不可能」，但他直言不會因此放棄，一定要相信自己，仍然感謝所有工作夥伴的努力，強調大家真的很棒。

瞿友寧也邀請觀眾們等到電影明年春天上映後走進戲院，親自感受這部電影帶來的震撼與感動。他形容，這是一部沉浸且迷人的電影，具備讓人無法自拔的魔力。

而男主角張孝全提到，非常高興能夠與《深度安靜》團隊一起入圍，他特別恭喜導演沈可尚、男配角金士傑、女主角林依晨、攝影指導陳大璞、美術指導蔡珮玲以及編劇陸欣芷一同入圍，並感謝劇組所有工作人員。林依晨則表示，距離上次入圍已經過了很久，經過這段時間的成長與歷練，能夠在《深度安靜》中獲得優秀團隊的支持，並以角色再度入圍，非常感謝。

