金馬62》林依晨「正面開深V」搶影后 產後亮相絕美

第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，以《深度安靜》入圍最佳女主角的林依晨，稍早與劇組一起走紅毯，優雅又不失女人味的禮服，令人目不轉睛。

金馬頒獎典禮前一天（21日），林依晨說自己不能減肥，因為還要餵母乳，挑選的禮服風格獲得女兒青睞。而她剛才走上星光紅毯，以一頭黑色大波浪秀髮、藍色透視魚尾服登場，雪白的肌膚若隱若現，身形婀娜多姿，正面大深V設計，小露半球，整個身材幾乎找不到贅肉，產後恢復極佳，超級漂亮。

林依晨笑說，選擇這套造型，是因為女兒非常喜歡美人魚，「今天是為了她而打扮的」，但女兒還不知道，希望可以給她驚喜，並稱兒子的口水是她的幸運物，出門前溫馨在她臉上留了一個吻。

以《深度安靜》入圍影帝的張孝全，透露出門前兒子給了他一個大大的擁抱，還特地把心愛的「戰鬥陀螺」送給他當幸運物，說完還立刻從西裝外套中掏出秀給在場媒體看。

張孝全入圍最佳男主角。(陳俊吉攝影)

今年最佳女主角入圍者均是實力派演員，林依晨將與范冰冰《地母》、方郁婷《大濛》、高伊玲《我家的事》、劉若英《我們意外的勇氣》良性競爭，到時獎落誰家，想必掀典禮高潮。

