金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教得好！」。
林嘉欣帶《美國女孩》「女兒」方郁婷、林品彤登台頒「最佳女配角」、「最佳剪輯」。（圖／翻攝自臉書@金馬影展 TGHFF）
本屆金馬獎評審團主席林嘉欣帶領昔日《美國女孩》合作「女兒」方郁婷、林品彤登台頒發「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項，母女三人一上台就展現絕佳默契，有來有往溫馨互動讓台下發出「姨母笑」，其中林品彤稱媽媽「基因超好」讓兩個女兒在金馬頻頻鐸獎表現亮眼，讓林嘉欣笑出來「我教得很好！」，稱照養得非常好。
林嘉欣帶《美國女孩》女兒登台，被小女兒林品彤（右）一番話逗笑：「我教得很好！」。（圖／金馬執委會提供）事實上，方郁婷當年就以《美國女孩》表現拿下金馬最佳新人獎，更在今年以《大濛》突破性演出角逐「最佳女主角」，林品彤更直接於60屆金馬獎以電影《小曉》精湛演技，成為金馬獎史上年紀最小僅僅12歲的最狂影后，「媽媽」林嘉欣更不的了，曾拿下金馬獎最佳女主角、最佳女配角、最佳新演員獎，成為傳奇「金馬演技大三元」第一人。
林嘉欣戰袍太大膽，西裝內全淨空。（圖／金馬執委會提供）
