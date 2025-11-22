金馬62》林柏宏無緣入圍影帝！現身紅毯心在TWICE：好想去看喔
台灣男神林柏宏，今（22日）晚現身第62屆金馬獎頒獎典禮，雖然無緣憑藉電影作品《96分鐘》入圍影帝，但他背負頒獎人的重責大任。怎料，林柏宏在後台坦言，很想去看同時間在高雄演出的韓團TWICE，逗笑大家。
林柏宏表示，這次他的服裝沒有深V，也不知道自己身上穿了什麼樣的價格。此次，他將和陳冠廷共同擔任「最佳動作設計獎」、「最佳音效」的頒獎人，他笑說，希望能頒給自己的電影《96分鐘》劇組團隊，「假設如果是別人，還是可以唸啦」。
有趣的是，因為金馬獎跟TWICE的高雄演唱會撞期，讓林柏宏不禁笑回，「看到她們TWICE在機場就好想去喔！」另外，雖然無緣入圍影帝，成為最大遺珠，但這次回來擔任頒獎人，林柏宏則坦言心情輕鬆很多，但他還是會留下來看完典禮，看看有沒有什麼驚喜。
