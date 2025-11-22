金馬62/林柏宏穿「芋頭火鍋」登場！網驚：太像證婚人

第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，其中林柏宏以頒獎嘉賓身分亮相紅毯，一身灰色西裝搭配紫色襯衫的造型成為全場焦點，有網友直呼他「太像證婚人」，林柏宏也自嘲走的是「芋頭火鍋」路線。

林柏宏一身灰色西裝搭配紫色襯衫登場。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

而此次金馬獎跟韓團TWICE的高雄演唱會撞期，林柏宏也忍不住笑回：「看到TWICE在機場就好想去喔！」

林柏宏今年擔任頒獎嘉賓。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

曾以《六弄咖啡館》獲得金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年除了擔任頒獎嘉賓外，他參演的電影《96分鐘》也入圍金馬獎最佳動作設計獎。談及此事，他坦言心情期待又興奮：「如果頒的就是我們的作品，會非常感動。」

